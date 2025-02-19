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UBA／男籃外籍生庫克到場應援 世新大勝美和保晉級生機

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世新蔡佑蓮（右）攻下生涯新高24分。圖／大專體總提供
世新蔡佑蓮（右）攻下生涯新高24分。圖／大專體總提供

UBA公開女一級複賽倒數第二天賽程，世新大學今天在出戰美和科大之戰，在上半場就由游沁樺、蔡佑蓮、邱詠鈴聯手開砲取得23分領先優勢，最終也以89：55收下複賽第二勝，保住重返4強一線生機。

上學年完成五連霸後教練與多名主力轉戰中信學院的世新，本學年在採用精兵政策的情況下仍是辛苦晉級到複賽，並在首場比賽就險勝中信學院，不過接下來兩場比賽她們卻接連不敵文化與佛光，讓今天與美和之戰背負著不能輸的壓力。

面對複賽尚未開胡的美和，世新先發五虎就火力全開，尤其是兩大長人游沁樺、蔡佑蓮在前兩節就攜手拿下25分、18籃板，其中游沁樺還有4阻攻貢獻，加上邱詠鈴三分球二投二中從外圍提供火力支援，上半場打完三人得分都來到雙位數，也幫助世新取得49：27領先。

不過人手短缺的世新在第三節遭遇亂流，該節前8分鐘只拿下7分都是由蔡佑蓮包辦，也讓美和一度追到13分差距，但李盈潔在該節最後1分鐘挺身而出連得5分止血，幫助世新三節打完仍保有16分領先，第四節世新進攻也回穩，將領先優勢拉開到30分以上，最終就以34分差距拿下複賽第二勝，保住晉級一線生機。

世新在今天贏球後先將佛光送入四強，明天自己則將與台師大上演晉級關鍵戰，教練林紀妏表示，昨天與佛光之戰團隊防守表現不盡理想，今天也叮囑球員從防守做起，「今天我們球員調整得很快，每個時刻都會有一個領導者跳出來，明天我們肯定是毫無保留。」

而今天世新男籃外籍生庫克也到場為女籃球員加油打氣，拿下生涯新高24分外帶15籃板、5助攻的蔡佑蓮表示，「庫克前陣子都會來幫我們練球，我都會跟他打打嘴炮什麼的，看到他來也很開心。今年我們不被外界看好，但我們很享受比賽，今天我家人也帶場幫我加油，能夠贏下這一戰很開心。」

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