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TPBL／打造視覺味覺雙重享受 雲豹推勞瑞斯牛排主題日

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
桃園台啤永豐雲豹將推出「Lawry's Night」勞瑞斯之夜。圖／桃園台啤永豐雲豹提供
桃園台啤永豐雲豹將推出「Lawry's Night」勞瑞斯之夜。圖／桃園台啤永豐雲豹提供

TPBL桃園台啤永豐雲豹26日將與聯盟龍頭新北國王再度交鋒，球團與「Lawry’s 勞瑞斯牛肋排餐廳」聯手推出「Lawry’s Night」勞瑞斯主題日，除了當天入場的豹迷們可領取「勞瑞斯牛肋排餐廳500元餐券」(數量有限贈完為止)，現場還將準備現切牛排，要與包廂區以及4名場邊席幸運豹迷，以最佳觀賽視角品嚐皇室現切牛排的沈浸式體驗。

「Lawry’s Night」勞瑞斯主題日當天桃園巨蛋將化身為全台最大牛排館，兩位勞瑞斯主廚及經典牛肋排餐車將在現場為BOX包廂區豹迷，以及現場抽出的4名幸運場邊席球迷提供美味餐點。另外，此次球團推出限定入場優惠，只要憑「Lawry’s 勞瑞斯牛肋排餐廳」1-2月份消費發票，就可至售票口兌換場邊席門票乙張（數量有限、位置依現況安排），而大受好評的「豹達桃園」里民入場優惠也將持續實施，大力號召桃園在地市民2月26日一起進場挺雲豹。

主題日當天中場遊戲將為具有牛排元素的「Lawry’s 勞瑞斯拼圖競賽」，考驗球迷的投籃技巧與拼圖手速，遊戲優勝者將可獲得由「Lawry’s 勞瑞斯牛肋排餐廳」所提供加州薄切經典套餐乙份，另有參加獎，每人可獲得勞瑞斯牛肋排餐廳1000元餐券乙張，喜愛頂級牛肋排的豹迷不容錯過。

台啤永豐雲豹「Lawry’s Night」勞瑞斯主題日門票現正熱賣中，更多主場活動與門票販售資訊，敬請參考台啤永豐雲豹官方粉絲專頁公告。

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