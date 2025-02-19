快訊

疑助王大陸竄改體位躲兵役 3仲介業者裁定羈押禁見

高球／國訓中心與潘政琮溝通不良 體育署長生氣：一樁美意搞成這樣

哈佛連霸！泰晤士世界大學聲譽排名出爐 台灣僅1大學擠進前150名

UBA／世新力挫美和 家人力挺助蔡佑蓮飆新高24分

中央社／ 新北19日電
世新大學中鋒蔡佑蓮。報系資料照
世新大學中鋒蔡佑蓮。報系資料照

世新大學今天大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽以89比55擊敗美和科大，中鋒蔡佑蓮有了家人與家扶中心老師到場力挺，打滿40分鐘，攻下生涯新高24分，率隊拿下關鍵勝利。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽在板橋體育館舉行，世新今天對戰美和，上半場49比27領先，團隊外線11投7中，先發5人都有所發揮，其中游沁樺前2節就繳出12分、11籃板「雙十」數據。

面對美和第3節展開追分，世新的蔡佑蓮挺身而出，包辦單節前7分，加上李盈潔末段連得5分，世新帶著16分領先進入決勝節，並搶下這一勝。

世新總教練林紀妏接受媒體聯訪時表示，昨天對戰佛光，防守做得不夠好，在提醒球員後，今天先從防守做起，並帶動轉換快攻，而在游沁樺陷入犯規麻煩後，蔡佑蓮、李盈潔更是輪流跳出來得分、穩定軍心。

世新男籃外籍生庫克今天現身場邊幫女籃加油，林紀妏開玩笑地說，庫克來之後，讓蔡佑蓮火力全開。

蔡佑蓮拿下生涯新高24分，外加15籃板、5助攻，她解釋，由於球隊人數少，前陣子庫克有協助球隊練球，她也常跟對方打嘴炮，今天看到庫克到場，讓她相當很開心。

場邊加油團更是蔡佑蓮在場上動力來源，她透露，家扶中心老師上階段預賽就有來看球，也承諾複賽會到場，今天更是製作新的加油看板，「今天我的媽媽、家人、老師都來支持，加油聲很大聲，在場上都聽得到。」

世新在拿下這一勝後，目前戰績2勝2敗，只要明天能擊敗台灣師範大學就能搭上4強列車。林紀妏表示，將盡全力、毫不保留拚這場比賽。

籃球

延伸閱讀

UBA／文化女籃晉4強 教練盼年輕球員更有企圖心

UBA／女戰神延續超狂紀錄 文化3連勝率先晉級

UBA／游沁樺打到抽筋飆20分13籃板 世新成功向中信復仇

蘋果CEO庫克：2月19日家族將迎來新成員

相關新聞

UBA／世新力挫美和 家人力挺助蔡佑蓮飆新高24分

世新大學今天大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽以89比55擊敗美和科大，中鋒蔡佑蓮有了家人與家扶中心老師到場力挺，...

亞男籃資格賽／雷蒙恩首度入選中華隊 總教練看好未來性

效力TPBL台北台新戰神的雷蒙恩首度入選台灣男籃16人名單，並預計對戰香港正式亮相，總教練圖齊看好雷蒙恩的未來性，除了練...

亞男籃資格賽／中菲大戰明晚登場 總教練盼有好的化學效應

亞洲盃男籃資格賽中華隊明晚7時在台北和平籃球館迎戰菲律賓，總教練圖齊認為，菲律賓是很強的球隊，不過近期透過集訓試出最佳陣...

CBA／大陸球星郭艾倫被隊友搞到結膜破碎 感嘆「一輩子毀了」

中國大陸職籃CBA球星郭艾倫在訓練時被隊友戳中眼睛，導致嚴重受傷。郭艾倫昨天在微博上傳眼睛受傷照片並感嘆，以後可能沒辦法打籃球。 郭艾倫上傳眼睛受傷的照片並表示，「我不知道會不會瞎了，瞎了我就不

TPBL／海神公益活動造訪新上國小 蘇文儒創意投籃教學

TPBL高雄全家海神開季至今把握賽季空檔，19日造訪左營區新上國小舉辦本季第7場公益校園活動，由蘇文儒、邱子軒、摩爾斯擔...

TPBL／聯盟與AI科技公司簽3年合作 將帶來三方面影響

台灣職業籃球大聯盟（TPBL），作為國內最大的籃球聯盟，自成立以來，便旨在運用最先進的國際體育市場技術，推動台灣籃球的全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。