亞男籃資格賽／雷蒙恩首度入選中華隊 總教練看好未來性

效力TPBL台北台新戰神的雷蒙恩首度入選台灣男籃16人名單，並預計對戰香港正式亮相，總教練圖齊看好雷蒙恩的未來性，除了練球態度正向認真，另一方面也具備想要學習的心態。

雷蒙恩（Samuel Manu）為前中華職籃（CBA）宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu）之子，自幼在台灣長大，國小六年級開始接觸籃球，16歲時與家人一同前往美國，去年返台參加台灣職業籃球大聯盟TPBL選秀會獲得戰神青睞，成為選秀狀元。

這次2025亞洲盃男籃資格賽第1輪第3階段，雷蒙恩首度入選台灣男籃16人集訓名單，並預計23日客場對戰香港亮相。他今天練球結束後接受媒體聯訪開玩笑表示，其實更想在20日面對菲律賓時上陣、與頂尖好手對決，不過強調自己仍保持正向心態，專注在場上表現。

台灣男籃總教練圖齊（Gianluca Tucci）透露，在雷蒙恩返台前已經注意到這名球員，非常看好他的未來性，因為雷蒙恩在訓練時總是拚盡全力，並以正向態度帶給球隊積極能量，雖然場上閱讀能力、個人技術仍欠缺火侯，但具備想要學習的心態，「這些會幫助他不斷進步、增進自己。」

同時圖齊指出，樂見愈來愈多混血球員加入台灣隊，包含「賀家兄弟」賀丹、賀博，並提到自己想要在台灣培養更多選手，不論從國中、高中甚至到大學，盡量找出潛在的優秀球員，奠基台灣籃球發展。