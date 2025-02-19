快訊

疑助王大陸竄改體位躲兵役 3仲介業者裁定羈押禁見

高球／國訓中心與潘政琮溝通不良 體育署長生氣：一樁美意搞成這樣

哈佛連霸！泰晤士世界大學聲譽排名出爐 台灣僅1大學擠進前150名

亞男籃資格賽／雷蒙恩首度入選中華隊 總教練看好未來性

中央社／ 台北19日電
效力於台灣職業籃球大聯盟台北台新戰神隊的雷蒙恩（圖）首度入選台灣男籃16人名單，並預計在23日亞洲盃資格賽客場對戰香港時登場。中央社記
效力於台灣職業籃球大聯盟台北台新戰神隊的雷蒙恩（圖）首度入選台灣男籃16人名單，並預計在23日亞洲盃資格賽客場對戰香港時登場。中央社記

效力TPBL台北台新戰神的雷蒙恩首度入選台灣男籃16人名單，並預計對戰香港正式亮相，總教練圖齊看好雷蒙恩的未來性，除了練球態度正向認真，另一方面也具備想要學習的心態。

雷蒙恩（Samuel Manu）為前中華職籃（CBA）宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu）之子，自幼在台灣長大，國小六年級開始接觸籃球，16歲時與家人一同前往美國，去年返台參加台灣職業籃球大聯盟TPBL選秀會獲得戰神青睞，成為選秀狀元。

這次2025亞洲盃男籃資格賽第1輪第3階段，雷蒙恩首度入選台灣男籃16人集訓名單，並預計23日客場對戰香港亮相。他今天練球結束後接受媒體聯訪開玩笑表示，其實更想在20日面對菲律賓時上陣、與頂尖好手對決，不過強調自己仍保持正向心態，專注在場上表現。

台灣男籃總教練圖齊（Gianluca Tucci）透露，在雷蒙恩返台前已經注意到這名球員，非常看好他的未來性，因為雷蒙恩在訓練時總是拚盡全力，並以正向態度帶給球隊積極能量，雖然場上閱讀能力、個人技術仍欠缺火侯，但具備想要學習的心態，「這些會幫助他不斷進步、增進自己。」

同時圖齊指出，樂見愈來愈多混血球員加入台灣隊，包含「賀家兄弟」賀丹、賀博，並提到自己想要在台灣培養更多選手，不論從國中、高中甚至到大學，盡量找出潛在的優秀球員，奠基台灣籃球發展。

籃球

延伸閱讀

亞洲盃／陳盈駿缺陣林庭謙代班 阿巴西喊話想贏菲律賓

亞洲盃／雷蒙恩首度入選以台灣為傲 爸爸要他好好享受

TPBL／新洋將莫爾曼轟26分 戰神退攻城獅收主場連勝

亞男籃資格賽／雷蒙恩首度入選大名單成亮點 興奮為中華出征

相關新聞

UBA／世新力挫美和 家人力挺助蔡佑蓮飆新高24分

世新大學今天大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽以89比55擊敗美和科大，中鋒蔡佑蓮有了家人與家扶中心老師到場力挺，...

亞男籃資格賽／雷蒙恩首度入選中華隊 總教練看好未來性

效力TPBL台北台新戰神的雷蒙恩首度入選台灣男籃16人名單，並預計對戰香港正式亮相，總教練圖齊看好雷蒙恩的未來性，除了練...

亞男籃資格賽／中菲大戰明晚登場 總教練盼有好的化學效應

亞洲盃男籃資格賽中華隊明晚7時在台北和平籃球館迎戰菲律賓，總教練圖齊認為，菲律賓是很強的球隊，不過近期透過集訓試出最佳陣...

CBA／大陸球星郭艾倫被隊友搞到結膜破碎 感嘆「一輩子毀了」

中國大陸職籃CBA球星郭艾倫在訓練時被隊友戳中眼睛，導致嚴重受傷。郭艾倫昨天在微博上傳眼睛受傷照片並感嘆，以後可能沒辦法打籃球。 郭艾倫上傳眼睛受傷的照片並表示，「我不知道會不會瞎了，瞎了我就不

TPBL／海神公益活動造訪新上國小 蘇文儒創意投籃教學

TPBL高雄全家海神開季至今把握賽季空檔，19日造訪左營區新上國小舉辦本季第7場公益校園活動，由蘇文儒、邱子軒、摩爾斯擔...

TPBL／聯盟與AI科技公司簽3年合作 將帶來三方面影響

台灣職業籃球大聯盟（TPBL），作為國內最大的籃球聯盟，自成立以來，便旨在運用最先進的國際體育市場技術，推動台灣籃球的全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。