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亞男籃資格賽／中菲大戰明晚登場 總教練盼有好的化學效應
亞洲盃男籃資格賽中華隊明晚7時在台北和平籃球館迎戰菲律賓，總教練圖齊認為，菲律賓是很強的球隊，不過近期透過集訓試出最佳陣容，期盼能產生好的化學效應。中華男籃20日在亞洲盃資格賽迎戰菲律賓，接著23日則在客場出戰香港，仍有機會爭取以第3名之姿角逐「6搶4」外卡賽，這次由旅外名將劉錚、林庭謙擔任隊長、副隊長，其中林庭謙在陳盈駿因傷退出情況下，預計將扛下主控重任。
總教練圖齊（Gianluca Tucci）今天練球後接受中央社採訪時表示，很清楚球員身上帶著疲勞披上國家隊戰袍，因此從開訓即不斷強調保持企圖心、專注力，並稱讚菲律賓是很強勁的對手，無論是身體強度、整體球風還是成熟度，對中華隊來說都是巨大挑戰。
不過，圖齊強調，對菲律賓的情蒐做足功課，同時利用集訓不斷調整陣容，從中找出最佳組合，希望能夠產生最好的化學效應，並透露握有集訓16名球員「使用說明書」，「因為大家來自不同的球隊，所以我更在乎每個球員在對的位置上。」
菲律賓在身高218公分的長人索托（Kai Sotto）無緣征戰情況下，如何降低頭號戰將布朗里（JustinBrownlee）威脅將成為中華隊一大課題，圖齊透露，預計祭出團隊防守，「他在場上會打3、4號，我們會針對他打得位置調整防守，其他球員也要隨時注意協防。」
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