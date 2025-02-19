CBA／大陸球星郭艾倫被隊友搞到結膜破碎 感嘆「一輩子毀了」

中國大陸職籃CBA球星郭艾倫在訓練時被隊友戳中眼睛，導致嚴重受傷。郭艾倫昨天在微博上傳眼睛受傷照片並感嘆，以後可能沒辦法打籃球。

郭艾倫上傳眼睛受傷的照片並表示，「我不知道會不會瞎了，瞎了我就不活了，我以後可能打不了籃球了。這次不知道還能不能回來，因為對方一個莫名其妙的動作，毀了我一輩子，我真的很絕望生氣！」

郭艾倫抖音帳號更上傳一段影片自述，「昨天我經歷5分多鍾最絕望最恐懼的時刻。被隊員用手指直接砸眼珠裡，當時下一秒第一反應感覺要瞎了，疼的撕心裂肺，我就想如果我瞎了以後還怎麼活，不如去死了肯定不能活。送我上醫院那種恐懼感是沒辦法體會的。 」

郭艾倫提到因為結膜破碎，眼睛縫了40多針，耗時1個多小時，「一個不是籃球動作的動作，差點把我一輩子都毀了，現在能不能回來，能恢復到什麼程度都不知道，也不知道能不能繼續打籃球。」

影片擷取自郭艾倫抖音：

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