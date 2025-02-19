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TPBL／海神公益活動造訪新上國小 蘇文儒創意投籃教學

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神公益活動造訪新上小國。圖／高雄全家海神提供
海神公益活動造訪新上小國。圖／高雄全家海神提供

TPBL高雄全家海神開季至今把握賽季空檔，19日造訪左營區新上國小舉辦本季第7場公益校園活動，由蘇文儒、邱子軒、摩爾斯擔任籃球隊一日教練，指導同學扎實的防守觀念與籃球基本動作，期望透過與近200名師生分享籃球故事的零距離互動，推廣籃球運動向下紮根。

高雄全家海神隊深入在地、走入校園，季初探訪弘道老人基金會，出席高雄市體促盃，至偏鄉茂林國小、成功國小、南湖國小、新上國小舉辦校園活動，近期也攜手台灣柏釧BC辦理基層籃球訓練營，本季至今與超過1500名學生互動，為興盛籃球運動風氣共同努力。

蘇文儒本季三分球命中率3成33，累計命中39顆三分球是全隊最高，他以簡單的「火箭」比喻腳步發力，手則是「軌道」，火箭與軌道協調串聯，就能讓投籃出手更為輕鬆。邱子軒分享傷癒歸隊，最重要的是「耐心」，「心態正確，按部就班不要急，慢慢來才能更快回到球場。」

摩爾斯針對拿手的籃下擦板做解說，讓籃球隊獲益良多。他分享12歲接觸籃球，13歲就能灌籃。曾至德國、義大利、土耳其、南韓等拚戰職業聯賽，對他而言，最重要的是家人，「不只是親人，隊友也是家人，與家人彼此溝通，團隊合作是最重要的事。」

新上國小共63班共計超過1700名學生，擁有許多特色運動社團，籃球隊、田徑隊、羽球隊、桌球隊等，並積極推動雙語計劃。新上國小王彥嵓校長指出，校園以開放多元、積極創新、尊重人性、溫馨友善為中心理念，期許同學勇於創新並保持活力，往五育兼備目標邁進。

海神蘇文儒帶暖身操。圖／高雄全家海神提供
海神蘇文儒帶暖身操。圖／高雄全家海神提供

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