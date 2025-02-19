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TPBL／聯盟與AI科技公司簽3年合作 將帶來三方面影響

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
TPBL宣布與AI驅動體育內容技術的科技公司WSC Sports簽署三年合作。圖／TPBL提供
TPBL宣布與AI驅動體育內容技術的科技公司WSC Sports簽署三年合作。圖／TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟（TPBL），作為國內最大的籃球聯盟，自成立以來，便旨在運用最先進的國際體育市場技術，推動台灣籃球的全方位成長與發展，本賽季起將與WSC Sports攜手合作，致力於將每一刻激動人心的比賽瞬間傳遞給所有的籃球球迷。

WSC Sports是一間以AI驅動體育內容技術的科技公司，服務 NBA、ESPN、YouTubeTV、西甲聯賽和其他 550 家體育組織。通過 AI 客製的體育內容體驗與品牌球迷建立連結。 WSC Sports 的平台自動化了內容的創建、管理和分發，使體育版權所有者能夠擴大影響力、增加球迷觸及，同時也在各個平台上創造更多收入機會。 

聯盟將採用WSC Sports的AI技術平台，簡化創作內容過程，並將這些內容推送給包括Facebook、Instagram、TikTok及YouTube等平台上數萬名社群媒體粉絲。現階段賽事比賽將透過WSC Sports平台進行分析，利用人工智慧自動生成比賽實況影片，包含現場比賽、賽前賽後訪問、球員進場等精彩內容。此次合作將成為TPBL長期數位策略的重要因子，該策略計劃使內容和比賽精華能夠更加方便地觸及到更多、更廣的粉絲群眾。

此次合作，平台的應用對聯盟運營層面產生三個方面的直接影響：

1.資源節省：運用WSC Sports平台及其AI功能，將幫助TPBL節省內容製作時的人力與時間成本。

2.統一平台整合：製作功能將使TPBL能夠在單一系統上，同時為所有社群媒體帳號生成內容，並根據每個平台的技術要求進行調整。

3.與創作者合作：獨家合作計劃將使內容創作者能夠使用TPBL的比賽畫面，並將其發布至自己的創作平台。這對於聯盟與創作者來說是一個雙贏合作，能夠幫助最大化聯盟的觀眾觸及。

聯盟資深策略總監林金源說：「WSC Sports是世界一流的解決方案，我們已經透過這個系統達到更有效益的資源應用，同也也看到令人印象深刻的數據成果。」

WSC商業發展總監Aviv Arnon也興奮表示，「台灣的籃球迷非常熱愛這項運動，我們很高興能夠成為推動聯盟成長策略的一部分。TPBL是我們在台灣的首個客戶，我非常興奮能夠繼續建設我們所開始的合作，並探索更多有趣的方式來為粉絲們呈現更精彩的內容。」 

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