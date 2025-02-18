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UBA／女戰神延續超狂紀錄 文化3連勝率先晉級

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
文化頭號得分手王玥媞攻下21分，助隊打下3連勝率先晉級4強。圖／大專體總提供
文化頭號得分手王玥媞攻下21分，助隊打下3連勝率先晉級4強。圖／大專體總提供

經過一天休兵，文化大學「女戰神」王玥媞仍維持高檔演出，今天碰台灣師大攻進關鍵時刻兩球在內的全場最高21分，助隊以69：62打下113學年富邦人壽UBA公開女一級六強複賽3連勝，成為第一支晉級4強的隊伍。

第五年穿文化戰袍的王玥媞，就讀淡水商工時期就是HBL得分好手，且助淡商贏得隊史第10座HBL金盃並以40分表現榮膺冠軍賽MVP；大學走過右腳骨裂傷勢，今年再擦亮「女戰神」風采，連同今天已是本季連14場得分超過20分，場均24.4分也居113學年得分榜首位。

不在意個人紀錄，王玥媞最開心球隊率先晉級，「個人分數是其次，團隊贏球最重要。」她認為今年新生加入，不管蘇天心或溫心蕙都是「嗨咖」，可以帶動團隊氣氛，複賽團隊每位成員也都很用心準備，不只教練團，球員間也會互相討論、分享看法，能拿下複賽3連勝讓大家壓力都舒緩不少。

就年紀來說，王玥媞還可以征戰114年UBA，不過教練鄭慧芸也不排除把她拉上「大隊」國泰人壽；王玥媞笑說，下學年狀況如何要看教練決定，但「把今年當成最後一年UBA」，希望可能的最後4場學生籃球賽事，能一路延續連勝到捧起最後金盃。

文化今天開賽就打出16：4攻勢，節末雖被台師大回敬14：2猛攻，第一節打完領先縮小到20：18，仍一路維持領先；第四節差距5分時，王玥媞再連進2球，加上鄭慧慈14分、21籃板挹注，率文化以69：62拿下勝利，繼續扮演六強複賽唯一全勝隊伍。

成為率先拿到小巨蛋門票的隊伍，文化教練鄭慧芸表示，複賽後兩戰會讓替補球員多點機會，希望為決賽乃至下個賽季磨練出更多可用之兵。

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