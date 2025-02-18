UBA／中信「雞排妹」腰傷復出 延續籃球路竟是這原因

因為老家賣雞排而有「雞排妹」外號，中信學院178公分的李柔妤去年助隊打下UBA公開女二級冠軍後，一度想返鄉幫忙生意，但「阿嬤不想我太早回家」，讓她決定繼續攻讀碩士班，今天碰美和科大更扮演「第四節小姐」，連投帶罰在關鍵時刻連拿4分，助隊驚險以62：51拿下113學年UBA公開女一級六強複賽的第2勝。

李柔妤國小畢業就有173公分的好身材，太子國中畢業後北上就讀南山高中，大學先加入台體大再轉學到中信學院，不過她的腰傷舊疾也伴隨到中信，預賽前腰傷就醫被診斷腰間盤突出和椎弓解離，原本打算動刀但本季就直接報銷，在介紹下改去國術館治療，復健數月才在六強複賽復出，成球隊重要禁區替補戰力。

今天李柔妤9分有5分集中在第四節關鍵時刻，另外還挹注9助攻，加上球隊「精神領袖」楊淑琄14分發揮，助中信打下前往小巨蛋的重要一勝。

自評體能還要加強，攻下本季新高的李柔妤笑說：「上去2、3分鐘就很累，今天有好一點。」目前與傷共處的她會等賽季結束再決定下一步治療方式，目前就專注球場，今天替補出賽17分鐘的她說：「（趙）云楓先上，我在下面也隨時做好準備，不能鬆懈。」

今天中信和美和一路緊咬比數，三節打完中信僅以41：37領先；美和第四節靠外籍生彼葳追平比數，蔡幸瑜更打進超前分，不過李柔妤兩度籃下打進取得49：47超前，最後1分14秒2罰1中追加保險分，加上隊友外線發揮，才在賽末甩開美和糾纏。

中信教練何正峰提到，180公分的林妘樺和181公分的張婕柔都掛傷兵，李柔妤腰部狀況也時好時壞，今天團隊系統頂多做出3成，新生的執行力和經驗仍有落差。