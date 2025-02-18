UBA／睡了兩天終於甦醒 佛光中鋒轟新高32分打退衛冕軍

被教頭形容「睡了兩天」，佛光大學四年級中鋒陳丁綺今天終於甦醒，面對UBA公開女一級衛冕軍世新大學狂轟生涯新高32分外帶13籃板，以本季第9次「雙10」表現助隊75：58輕取佛光，奪下113學年UBA公開女一級六強複賽第2勝。

佛光教頭楊淑淨提到，六強複賽第2戰輸給中信學院，世新首戰則是擊敗中信，若要比較對戰，今天比賽非常關鍵，儘管世新僅有6名可用之兵仍不敢大意，且第一節雖取得2分領先但不是平常自己節奏，所幸第二節後恢復正常。

拉開分數下，佛光讓許多板凳球員上場磨鍊，陳丁綺倒是一直放在場上，楊淑淨笑說：「她前兩天打得少，今天多打一點。」她還自爆，第2戰碰中信時差點對犯滿的陳丁綺發飆，但當下仍控制住情緒，賽後才找陳丁綺溝通，她說：「這才是原來的她，已經睡2天，終於甦醒了，她的發揮對球隊禁區牽制很有幫助。」

176公分的陳丁綺高中就讀輔仁中學，進入佛光後從前鋒改到禁區討生活，經過3年磨練已是球隊倚賴的禁區要角，但也會被教練提醒「要用腦袋打球」，今天有好好克制犯規，她笑說：「大四創（得分）新高很開心，而且是在六強複賽。」她直接說，六強複賽目標就是拿到小巨蛋專屬的4強決賽門票，今天有找回預賽第三階段的進攻企圖心，「第三戰，該醒了！」

世新雖是衛冕軍但今年陣容大洗牌，第一節雖還以17：19咬住分數，但第二節被佛光打出22：3猛攻差距瞬間拉大；佛光半場結束領先已擴大到43：24，第三節持續拉開領先，最終以75：58拿下第2勝，世新累積1勝2敗。

在板橋體育館進行的六強複賽將進行單循環賽程，取戰績前4球隊晉級下月底的小巨蛋決賽。