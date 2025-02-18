TPBL／聯盟季中裁判會議 盼透過多視角減少爭議判決

台灣職業籃球大聯盟TPBL近日召開季中裁判會議，由聯盟端彙整球團與球迷朋友的意見和反饋，再與技術委員會討論後，現場由裁判長江正輝向裁判們說明未來吹判調整之方向，期盼下半季的賽事中能夠帶給球員、球團和所有球迷更好、更優質的比賽內容，

TPBL聯盟指出，季中裁判會議重點則有三個，第一是以保護球員安全為核心，調整部分動作吹判與升級標準。第二是提高球賽的流暢度與觀賞性，減少不必要之吹判。第三為再次宣導聯盟記點與禁吹制度之重要性，提醒裁判們執法時的原則與標準，裁判長江正輝表示，「期許在溝通順暢的狀況下，提升判決的一致性與準確度，進而帶動賽事整體環境。」

另外，聯盟每周都有例行性的裁判會議，討論前一周賽事的爭議判例。聯盟賽務團隊透過 Spot （超妡科技） AI Live Film-Room ，即時將判例快速分類後，剪輯爭議判決的多視角與慢動作片段，再由技術長檢視判決的正確度，並與當天吹判的裁判們討論，最後再請裁判長審視、確認。

本年度聯盟所採用的 Spot AI 即時影音系統，可於賽事中即時收錄所有視角，保存聯盟歷史重要影音資產，可隨時取用。並進一步運用 AI 標籤、剪輯、自動化產生判決影音及數據，用更精確的角度來檢視判決、精進賽事品質，同時提供給球隊情蒐使用，極大化效益。

Spot 執行長洪頎茗提到，「我們是從台灣本土出發的 AI 科技公司，自 2020 年起服務各類職業賽事與電視台，提升行銷內容及影音剪輯效率，取得重大的成功。現也面向國際，與世界大型賽事合作。今年，我們非常開心與 TPBL 合作，為傳統的裁判檢討流程，導入 AI ，大幅提升效率。」

副秘書長陽和平說：「未來，賽務團隊也將利用 Spot 系統，將判例呈現給球迷朋友，讓大家也能透過不同視角，搭配裁判團隊的解說，更加理解裁判的判決。」