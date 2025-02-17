快訊

人類首見！半馬衝進57分 烏干達長跑好手打破世界紀錄

10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝這縣市配到1.5萬劑最多

NBA／柯瑞「Logo shot」奪MVP 俠客隊全明星賽登頂

籃球／U19籃球聯盟 錦和「眼鏡俠」朱貫瑜輸球感到小遺憾

聯合報／ 即時報導
大安國中進攻當機遭到淘汰。圖／U19籃球聯盟提供
大安國中進攻當機遭到淘汰。圖／U19籃球聯盟提供

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟昨天（16日）起進行淘汰賽，錦和國中與大安國中分別不敵信義國中與俱樂部球隊Mamba Elite，結束本季賽季，不過今年仍收穫不少。

錦和上半場原本領先，下半場卻因無法突破區域防守遭到逆轉，46：59不敵，教練曾觀表示：「主力控衛腸胃炎，對他們的變陣反應太慢，球員已經做得不錯了，而且寒假看得出來大家有自主訓練，個人動作進步不少。」

除了放假，開學前曾觀安排國中部跟高中部對打，讓學生提前適應下個階段的強度，也趁機會到HBL替錦和高中的學長們加油，最終高中部留下隊史最佳的第六名。

「我們國中部跟高中部一直都有在交流，而且多看看比賽，小朋友比較能確立自己志向，知道自己要朝那個方向走。」曾觀說。

雖然遺憾結束賽季，曾觀認為聯賽對大家都有幫助，「比賽辦得很好，多一個舞台記錄數據跟影片，可以幫助他們掌握自己能力，而且多熟悉不同的場館是好事，我發現這一年下來小朋友變得更勇敢、更不怯場。」

錦和「眼鏡俠」朱貫瑜貢獻8分、2籃板、2助攻，代打控衛的他賽後檢討自己傳球能力還得加強，「平常都是打得分後衛，切入比較深，我一直抓不到切傳之間的距離，輸球有點小遺憾。」

朱貫瑜在埔墘國小五年級時加入籃球隊，不過他先斬後奏，「因為我二年級加入舞獅隊被媽媽罵，這次怕又被罵，先進去再說，還好家人都滿支持的，不過我的功課要先顧好。」

朱貫瑜還有一項優點，就是體能訓練特別認真，對自己的要求總是比教練開的菜單還高，他笑說：「想讓自己被教練看到，而且我起步晚，知道體能差就贏不了別人，這是對自己的要求。」

去年在國中聯賽寫下第四名佳績的台北市大安國中進攻當機，29：35敗給Mamba Elite，教練陳俊中認為輸球不是壞事，「這一年我們磨練了許多平常跟著大隊卻沒機會上場的球員，我有看到他們的進步，包括個人能力跟膽識，有成長才是最重要的。」

U19聯賽場邊觀眾總是不少，陳俊中笑說這也是學生的課題，「有些選手人來瘋，一興奮就會有些不必要的反應，或是過於在乎勝負，有些職籃影片也對孩子造成不好的影響，這些就是我們教練必須負責教育的。」

錦和國中眼鏡俠朱貫瑜逼真的假動作晃倒對方防守者。圖／U19籃球聯盟提供
錦和國中眼鏡俠朱貫瑜逼真的假動作晃倒對方防守者。圖／U19籃球聯盟提供

籃球

延伸閱讀

銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS 籃球賽熱血開打差1分

HBL／參與拚無止盡籃球計畫 黃瀚陞找到出手弧度問題

NBA／復活了？西蒙斯快艇首秀繳全能數據 主帥盛讚籃球智商

TPBL／海神隊長出任務！聯手新秀指導國小籃球隊

相關新聞

UBA／浪費11分領先 中信學院靠「Kitty」險勝佛光

UBA公開女一級複賽首戰意外敗給世新大學，中斷預賽第二戰起10連勝的中信學院雖浪費第四節初最多11分領先，但186公分的...

PLG／外籍生良性競爭 蓋比樂見丁恩迪好表現

來自奈及利亞的外籍生蓋比說了一口流利中文，今天和桃園璞園領航猿外籍生丁恩迪分庭抗禮都有不錯數據，蓋比表示兩人是良性競爭，...

PLG／斷獵鷹3連勝不鬆懈 領航猿找好練習賽對手

PLG今天進行亞洲盃資格賽休賽前的最後一場比賽，龍頭桃園璞園領航猿雖少了當家球星盧峻翔和禁區大將林正，在5人得分兩位數下...

籃球／U19籃球聯盟 錦和「眼鏡俠」朱貫瑜輸球感到小遺憾

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟昨天（16日）起進行淘汰賽，錦和國中與大安國中分別不敵信義國中與俱樂部球隊Mamba...

PLG／「一哥」盧峻翔免戰 領航猿仍斷獵鷹3連勝

PLG戰績前2的桃園璞園領航猿和台南台鋼獵鷹今天正面交鋒，領航猿當家球星盧峻翔、禁區大將林正都因入選中華隊缺席，不過有本...

UBA／佛光逆轉勝台師大 總教練：赴日移訓收成效

佛光大學今天大專籃球聯賽（UBA）女一級複賽首戰以69比64逆轉擊敗台師大，總教練楊淑淨和球員李宜樺認為，過年前赴日移地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。