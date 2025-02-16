UBA／浪費11分領先 中信學院靠「Kitty」險勝佛光

UBA公開女一級複賽首戰意外敗給世新大學，中斷預賽第二戰起10連勝的中信學院雖浪費第四節初最多11分領先，但186公分的當家中鋒趙云楓適時跳出，先攻下超前2分，終場前43.8秒再製造防守她的佛光中鋒陳丁綺犯滿，最後34.4秒更搶下進攻籃板，賣高強攻全場最關鍵的一球，突破71：71僵局，助隊驚險以75：74奪下複賽首勝。

趙云楓今天先發33分鐘，14投中8加上5罰全中，攻下21分、18籃板，其中10個進攻籃板，開季13場比賽已經是第10度「雙10」，但教練何正峰仍不很滿意她表現，他說：「她條件得天獨厚，遲早會打WSBL，乃至進中華隊，也很努力，就是霸氣稍嫌不夠，但到底還是小女生一個，且個性有點像『Hello Kitty』，容易喊累，但無論如何，她從文化轉來世新、中信，這兩年進步很多。」

趙云楓承認平常累了會跟教練反應想休息，被形容是「Hello Kitty」也認同，她說：「下次設法讓自己變成『母老虎』，再兇一點。」

何正峰提到，除了上季打世新的幾名既有球員，7名大一菜鳥都沒有UBA 6強複賽經驗，等同是新舊磨合，昨天輸世新，接受但並沒洩氣，也一直鼓勵大家，今天終於找回贏球方程式，且6隊戰力接近，充滿不可預測性，對UBA反而是好事。

趙云楓之外，第四節打2分9秒就五犯的邱群琋14分、楊淑琄13分；佛光5人得分兩位數，連文鈴13分、6籃板，黃渝庭13分，李宜樺12分、6助攻、5籃板。

佛光昨天扳倒台師大，今天吞敗累計也是1勝1敗，教練楊淑淨說：「最後幾波攻勢雖未獲裁判青睞，但我們自己也沒把握再得分，不過三分球有回來，21罰只中13，有8罰失手，則是很傷。」