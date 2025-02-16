PLG／外籍生良性競爭 蓋比樂見丁恩迪好表現

來自奈及利亞的外籍生蓋比說了一口流利中文，今天和桃園璞園領航猿外籍生丁恩迪分庭抗禮都有不錯數據，蓋比表示兩人是良性競爭，看到其他外籍生有好的發揮，也能激勵自己更努力求進步。

蓋比大學來台加入萬能科大，今年和台灣女友登記結婚、成為台灣女婿，大學就能用中文溝通的他現在中文對話更流利，賽後記者會直接用中文說：「我覺得今天我們有準備好，但是領航猿準備更好，對抗性、跑位、防守都很好。今天我們打得沒有那麼不好，但結果是輸球，很多東西可以學到，還是要努力。」

蓋比和丁恩迪位置不同，兩人今天仍有些對位畫面，攻下11分、8籃板和3阻攻的蓋比提到，丁恩迪今天表現非常好，看到其他球隊的外籍生有好發揮，自己也會很開心，「他們打得好會鼓勵我，我也想更努力進步。」

丁恩迪中文溝通也無礙，蓋比透露，兩人若聊天會用英文，他笑說：「平常在球隊用中文，看到其他外籍生會很開心，終於可以講英文了。」

獵鷹球團高景炎今天賽後代表總教練柯納出席，他透露球團還在開小組會議，因此由他和蓋比代表出席記者會，「今天的比賽兩邊球賽都非常賣力競爭，連續兩天比賽，相信球員疲勞明顯出現，導致投籃命中率不是非常理想，昨天三分球命中率很高，今天明顯下降非常多。畢竟是職業比賽，必須更加進步，希望接下來比賽維持勝利。」