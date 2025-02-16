快訊

金賽綸死訊震驚粉絲 朋友報警救不回崩潰：她才改名要重新出發

今晚全台降溫冷到周三！這2天雨勢最強 周五再迎更強冷氣團

被歐美對陸關稅戰波及？傳富士康設備及技術人才外移印度 遭北京阻礙

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／外籍生良性競爭 蓋比樂見丁恩迪好表現

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
獵鷹外籍生蓋比先發上陣攻下11分、8籃板和3阻攻。圖／PLG提供
獵鷹外籍生蓋比先發上陣攻下11分、8籃板和3阻攻。圖／PLG提供

來自奈及利亞的外籍生蓋比說了一口流利中文，今天和桃園璞園領航猿外籍生丁恩迪分庭抗禮都有不錯數據，蓋比表示兩人是良性競爭，看到其他外籍生有好的發揮，也能激勵自己更努力求進步。

蓋比大學來台加入萬能科大，今年和台灣女友登記結婚、成為台灣女婿，大學就能用中文溝通的他現在中文對話更流利，賽後記者會直接用中文說：「我覺得今天我們有準備好，但是領航猿準備更好，對抗性、跑位、防守都很好。今天我們打得沒有那麼不好，但結果是輸球，很多東西可以學到，還是要努力。」

蓋比和丁恩迪位置不同，兩人今天仍有些對位畫面，攻下11分、8籃板和3阻攻的蓋比提到，丁恩迪今天表現非常好，看到其他球隊的外籍生有好發揮，自己也會很開心，「他們打得好會鼓勵我，我也想更努力進步。」

丁恩迪中文溝通也無礙，蓋比透露，兩人若聊天會用英文，他笑說：「平常在球隊用中文，看到其他外籍生會很開心，終於可以講英文了。」

獵鷹球團高景炎今天賽後代表總教練柯納出席，他透露球團還在開小組會議，因此由他和蓋比代表出席記者會，「今天的比賽兩邊球賽都非常賣力競爭，連續兩天比賽，相信球員疲勞明顯出現，導致投籃命中率不是非常理想，昨天三分球命中率很高，今天明顯下降非常多。畢竟是職業比賽，必須更加進步，希望接下來比賽維持勝利。」

籃球

延伸閱讀

PLG／斷獵鷹3連勝不鬆懈 領航猿找好練習賽對手

PLG／「一哥」盧峻翔免戰 領航猿仍斷獵鷹3連勝

UBA／佛光逆轉勝台師大 總教練：赴日移訓收成效

PLG／飛雷神、艾賽亞同場飆破40分 獵鷹11分差收3連勝

相關新聞

UBA／浪費11分領先 中信學院靠「Kitty」險勝佛光

UBA公開女一級複賽首戰意外敗給世新大學，中斷預賽第二戰起10連勝的中信學院雖浪費第四節初最多11分領先，但186公分的...

PLG／外籍生良性競爭 蓋比樂見丁恩迪好表現

來自奈及利亞的外籍生蓋比說了一口流利中文，今天和桃園璞園領航猿外籍生丁恩迪分庭抗禮都有不錯數據，蓋比表示兩人是良性競爭，...

PLG／斷獵鷹3連勝不鬆懈 領航猿找好練習賽對手

PLG今天進行亞洲盃資格賽休賽前的最後一場比賽，龍頭桃園璞園領航猿雖少了當家球星盧峻翔和禁區大將林正，在5人得分兩位數下...

PLG／「一哥」盧峻翔免戰 領航猿仍斷獵鷹3連勝

PLG戰績前2的桃園璞園領航猿和台南台鋼獵鷹今天正面交鋒，領航猿當家球星盧峻翔、禁區大將林正都因入選中華隊缺席，不過有本...

UBA／佛光逆轉勝台師大 總教練：赴日移訓收成效

佛光大學今天大專籃球聯賽（UBA）女一級複賽首戰以69比64逆轉擊敗台師大，總教練楊淑淨和球員李宜樺認為，過年前赴日移地...

PLG／飛雷神、艾賽亞同場飆破40分 獵鷹11分差收3連勝

在PLG戰績榜上逐漸縮小與龍頭桃園璞園領航猿隊勝差的台南台鋼獵鷹隊，今天繼續在主場出賽，迎戰戰績墊底的高雄鋼鐵人隊，儘管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。