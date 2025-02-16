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PLG／斷獵鷹3連勝不鬆懈 領航猿找好練習賽對手

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
丁恩迪（左）先發上陣攻下9分、8籃板。圖／PLG提供
丁恩迪（左）先發上陣攻下9分、8籃板。圖／PLG提供

PLG今天進行亞洲盃資格賽休賽前的最後一場比賽，龍頭桃園璞園領航猿雖少了當家球星盧峻翔和禁區大將林正，在5人得分兩位數下仍以103：81輕取「背靠背」出賽的台南台鋼獵鷹，不過領航猿總教練卡米諾斯強調，接續還有東亞超級聯賽（EASL）決賽，仍要維持好球隊節奏，已經安排好和TPBL的台北台新戰神進行友誼賽，維持球隊狀態。

領航猿上周同樣作客台南，以94：101吞下對戰第2敗，今天在少了內外大將下仍有5人得分兩位數表現，幾乎從頭領先到最後，最終以大比數中斷獵鷹的3連勝。

卡米諾斯表示，今天奪勝關鍵在於防守強度，「上星期我們有太多失誤，修正後今天打得更流暢。」他強調球隊今天打出很好的團隊表現，少了2位中華隊國手下仍點點開花，接續雖有些休息時間，仍會為3月1日和高雄鋼鐵人的比賽以及接續東超決賽做準備。

東超4強決賽3月7日開戰，首度參賽就打進4強的領航猿有機會爭取冠軍高達100萬美金的獎金，卡米諾斯透露已經找好戰神打練習賽，也要看今天扭到的李家慷狀況如何，接續兩周仍要維持好球隊節奏。

領航猿外籍生丁恩迪今天先發上陣攻下9分、8籃板，雖沒得分兩位數但有被卡米諾斯「點名」發揮不錯，他用中文笑說：「我覺得今天我們打得不錯，盧峻翔和林正打中華隊，教練給我這個機會，今天我先發，我覺得很開心，今天打比較多。」

眼睛比賽中被打到的丁恩迪重申，感謝教練給出賽機會，「很開心，謝謝教練，謝謝大家。」

領航猿點點開花下中斷獵鷹3連勝。圖／PLG提供
領航猿點點開花下中斷獵鷹3連勝。圖／PLG提供

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