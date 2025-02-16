PLG／「一哥」盧峻翔免戰 領航猿仍斷獵鷹3連勝

PLG戰績前2的桃園璞園領航猿和台南台鋼獵鷹今天正面交鋒，領航猿當家球星盧峻翔、禁區大將林正都因入選中華隊缺席，不過有本土李家慷、洋將瓊斯發揮，作客的領航猿打出22：8的開節攻勢後就一路領先，最終以103：81中斷獵鷹的3連勝。

領航猿首節就握有24：14領先，第二節5分13秒外籍生丁恩迪在籃下硬打，被獵鷹外籍生蓋比賞一個火鍋，丁恩迪落地時右腳「翻船」扭傷，痛到捶地後在團隊成員攙扶下離場，獵鷹趁機翟蒙、飛雷神聯手下縮小比分到32：36，領航猿暫停後馬上下敬8：0攻勢，包括李家慷失去重心仍將球拋進。獵鷹一度再追到39：44，領航猿白曜誠飆進三分彈拉開分數，白薩馬上也回敬外線，但葛拉漢飆進壓哨球，讓領航猿帶著49：42優勢進入下半場。

鉑金第三節率先完成「3分打」再得手，連拿5分下再追近比數到47：49，但領航猿李家慷再度完成高難度進球，「3分打」助領航猿打出一波13：1攻勢，領先再回到兩位數，陳力生和伯朗接連投進外線助領航猿優勢再擴大，三節打完也握有77：65領先。

瓊斯第四節擊敗進攻計時器，24秒進攻截止前飆進底角三分球，領航猿領先又到85：66，伯朗勾射得手後更助隊擴大優勢到95：74，連替補上陣的喬楚瑜都把握住外線機會，最終領航猿就以103：81踢館成功。