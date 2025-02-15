UBA／佛光逆轉勝台師大 總教練：赴日移訓收成效

佛光大學今天大專籃球聯賽（UBA）女一級複賽首戰以69比64逆轉擊敗台師大，總教練楊淑淨和球員李宜樺認為，過年前赴日移地訓練收到成效，提升板凳深度，還讓球隊更有凝聚力。

113學年度UBA公開女一級6強複賽今天在板橋體育館開打，佛光首戰迎戰台灣師範大學，上半場以29比35落後，外圍命中率低迷，15投僅1中，也是陷入苦戰原因，而佛光下半場進攻端回溫，並在第4節迎頭趕上，兩隊陷入拉鋸戰。

佛光李宜樺決勝節連續4次切入上籃、要到分數，比賽還剩30秒時更助攻隊友邱子芸投進三分，也讓比賽就此定調。

佛光總教練楊淑淨接受媒體聯訪時表示，今天比賽比較多幸運成分在對方身上，在決勝節一度戰成平手時，她告訴球員，「今天是我們不夠努力、不夠想贏，因此罰球都不會在我們身上」。

楊淑淨指出，球員後來打得更專注及投入，代表過年前赴日本9天移地訓練收到成效，不僅能在緊要關頭時快速做修正，也打得更有韌性。

佛光的李宜樺表現全面，拿下20分，外加9籃板、7助攻，她也認同教練一席話。她表示，這趟日本移訓，感覺有提升板凳深度，也讓球隊更有凝聚力。

談到拿下首戰勝利，楊淑淨強調，這一勝對球隊很重要，將大幅提升信心。她提到，今年6隊實力平均，「誰調整快，誰就是進入4強球隊」。

6強複賽採單循環賽，戰績前4名球隊將能前進台北小巨蛋，首日除了世新、佛光贏球外，壓軸登場的文化大學與美和科大之戰，文化在王玥媞24分帶領下，以76比60迎接勝利。