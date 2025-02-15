銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS 籃球賽熱血開打差1分

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供
銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供

基隆市立體育館今晚上演一場熱血激戰，銘傳國中籃球隊與台北美國學校TIGERS籃球隊進行友誼交流賽，市長謝國樑開球，並為選手們加油打氣，長期支持TIGERS籃球隊發展的青年發展基金會董事長連勝文也到場。過程相當精采，終場TIGERS以53比52，險勝銘傳國中1分。

銘傳體育班籃球隊每年為了全國聯賽，平日周末及寒暑假不斷練習，在教練徐偉勝、助理教練陳佳澤帶領下，連續5年拿下4座JHBL乙級聯賽全國冠軍，去年更是在預、複及決賽未嘗敗績，以16連勝完美封王紀錄，締造國中乙級籃球聯賽的連霸時代。

而台北美國學校 TIGERS籃球隊則擁有豐富國際賽經驗，兩隊激戰不斷，場面緊張刺激，你來我往搶分，贏得現場觀眾熱烈掌聲。TIGERS最終以53比52，險勝銘傳國中1分

謝國樑表示，市府致力於推動青少年體育發展，基隆設有銘傳國中、正濱國中、基隆商工等學校專項體育班，並持續推動SBL球隊建置計畫，提供更優良的運動環境。此外，他也提及，世界棒球經典賽資格賽即將開打，基隆市府將於國門廣場舉辦直播派對，邀請市民一同觀賽、共襄盛舉。

立法委員林沛祥表示，籃球運動對基隆相當重要，未來將持續爭取資源，提升軟硬體設施，提供學子更好的發展環境。教育處長徐嬿立則補充，今年市府已編列1.38 億元預算，專門用於提升體育設施與籃球訓練資源，幫助基層選手發展。

銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供
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銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供
銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供
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銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供
銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供
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