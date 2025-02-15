PLG／飛雷神、艾賽亞同場飆破40分 獵鷹11分差收3連勝

在PLG戰績榜上逐漸縮小與龍頭桃園璞園領航猿隊勝差的台南台鋼獵鷹隊，今天繼續在主場出賽，迎戰戰績墊底的高雄鋼鐵人隊，儘管第三節鋼鐵人一度追到僅剩1分差距，不過獵鷹靠著飛雷神單節19分的瘋狂表現，最終就以119：108擊敗鋼鐵人，收下3連勝。

近期在主場密集出賽的獵鷹，也把握住機會持續縮小與龍頭領航猿的差距，尤其在周日以7分差距擊敗領航猿後，雙方僅剩下3場勝差，仍有機會在下半季持續追擊，搶下戰績龍頭。

而今天獵鷹則是在主場續戰戰績墊底的鋼鐵人，首節獵鷹就展開多點開花的攻勢，尤其是剛拿下單周最佳球員的飛雷神今天更是手感發燙，在首節就有10分進帳，聯手在外線開砲的白薩、郭少傑和谷毛唯嘉，幫助獵鷹首節打完就拿下34分，並取得8分領先優勢。

不過第二節鋼鐵人找回外線手感，包括陳范柏彥、劉彥廷和高偉綸都有三分球進帳，加上雙洋將喬迪和傷癒歸隊的艾賽亞單節進帳17分，鋼鐵人單節也進帳33分，在上半場打完追到2分差距。

易籃後，鋼鐵人一度追到1分差距，但獵鷹飛雷神再度挺身接管戰局，他單節8次出手命中6球，其中包括三分球4投3中，加上罰球4罰4中，如入無人之境的表現，讓他單節猛轟19分，改寫聯盟本季單節個人得分紀錄，之前為富邦勇士隊金恩的單節17分，至於聯盟單節史上最高得分為林書豪的22分，三節打完獵鷹再回到10分領先。

第四節前段獵鷹再度打出8：2的攻勢，將領先差距擴大到16分，儘管鋼鐵人靠著陳范柏彥與馬克斯的三分球將比分差距縮小到7分，但獵鷹谷毛唯嘉的三分球再給鋼鐵人潑了一盆冷水，加上謝宗融倒數48秒的雙手爆扣，也幫助獵鷹奠定勝基，以11分差距收下3連勝，與領航猿勝差也僅剩2.5場，雙方明天也將在成大體育館再度交鋒。

獵鷹飛雷神與鋼鐵人艾賽亞今天分別拿下40分、7助攻與43分、11助攻，其中艾賽亞復出首戰站上罰球線23次也改寫聯盟紀錄，展現聯盟頂尖小洋將的實力，獵鷹另有郭少傑、谷毛唯嘉兩名本土球員得分上雙，謝宗融則有7分、9籃板演出，鋼鐵人本土球員則以陳范柏彥拿下14分最佳。