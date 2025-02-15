UBA／游沁樺打到抽筋飆20分13籃板 世新成功向中信復仇

UBA公開女一級六強賽今天在板橋體育館點燃戰火，首場比賽就上演世新大學與中信學院的精彩對決，世新在游沁樺進帳20分、13籃板、5阻攻、4助攻領軍下，以59：55險勝中信學院，收下複賽首勝。

世新大學在去年完成女子組五連霸後，陣容卻一分為二，部分主力球員轉入中信學院，讓女子組戰力版圖重新洗牌，兩校在預賽碰頭時，中信學院以19分差距拿下勝利，但今天複賽首日賽程世新就成功報了一箭之仇。

世新今天首節就率先出擊，單節進帳19分，還在第三節讓中信學院單節僅有4分進帳，其中前一次交手被壓制到只拿下4分的游沁樺，今天也成功扳回顏面，以16投9中的高效率演出拿下20分，另外有13籃板、5阻攻，強勢表現捍衛世新禁區，也幫助世新最終以4分差距成功復仇。

世新在人手短缺的情況下，今天先發球員全都出賽超過35分鐘，其中三人更是打滿全場，游沁樺更是一度打到抽筋。談到游沁樺的表現，教練林紀妏說：「她今天真的很辛苦，防守表現也相當全面，在攻防上都是我們的核心人物。」

對於前一次交手以19分差距輸球，今天卻成功復仇，林紀妏指出，由於世新和中信學院相當熟悉彼此，但世新經過預賽階段的磨合後，默契愈來愈好，今天也展現贏球的企圖心，整場比賽都打得非常專注，讓她感到相當驕傲。