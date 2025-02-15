快訊

選上民眾黨主席曝下一步 黃國昌提4感謝「讓柯文哲感到驕傲」

新光三越氣爆 凌濤點名綠營3人爽玩「他飛帛琉度假、她開會笑呵呵」

聽新聞
0:00 / 0:00

UBA／游沁樺打到抽筋飆20分13籃板 世新成功向中信復仇

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世新游沁樺進帳20分、13籃板、5阻攻、4助攻。圖／大專體育總會提供
世新游沁樺進帳20分、13籃板、5阻攻、4助攻。圖／大專體育總會提供

UBA公開女一級六強賽今天在板橋體育館點燃戰火，首場比賽就上演世新大學與中信學院的精彩對決，世新在游沁樺進帳20分、13籃板、5阻攻、4助攻領軍下，以59：55險勝中信學院，收下複賽首勝。

世新大學在去年完成女子組五連霸後，陣容卻一分為二，部分主力球員轉入中信學院，讓女子組戰力版圖重新洗牌，兩校在預賽碰頭時，中信學院以19分差距拿下勝利，但今天複賽首日賽程世新就成功報了一箭之仇。

世新今天首節就率先出擊，單節進帳19分，還在第三節讓中信學院單節僅有4分進帳，其中前一次交手被壓制到只拿下4分的游沁樺，今天也成功扳回顏面，以16投9中的高效率演出拿下20分，另外有13籃板、5阻攻，強勢表現捍衛世新禁區，也幫助世新最終以4分差距成功復仇。

世新在人手短缺的情況下，今天先發球員全都出賽超過35分鐘，其中三人更是打滿全場，游沁樺更是一度打到抽筋。談到游沁樺的表現，教練林紀妏說：「她今天真的很辛苦，防守表現也相當全面，在攻防上都是我們的核心人物。」

對於前一次交手以19分差距輸球，今天卻成功復仇，林紀妏指出，由於世新和中信學院相當熟悉彼此，但世新經過預賽階段的磨合後，默契愈來愈好，今天也展現贏球的企圖心，整場比賽都打得非常專注，讓她感到相當驕傲。

籃球

延伸閱讀

高齡90歲！氣象主播李富城重返校園 修讀世新管理碩專班

UBA／虎科大勝世新 萊恩遠「大四喜」聯賽第一人

UBA／台藝大、黎明搭上八強末班車 萬能、文化確定降級

UBA／政大主場奪37連勝 198長人倒地虛驚

相關新聞

UBA／游沁樺打到抽筋飆20分13籃板 世新成功向中信復仇

UBA公開女一級六強賽今天在板橋體育館點燃戰火，首場比賽就上演世新大學與中信學院的精彩對決，世新在游沁樺進帳20分、13...

TPBL／海神隊長出任務！聯手新秀指導國小籃球隊

高雄全家海神職業籃球隊連續第二年與遠雄文教公益基金會合作，由高雄全家海神隊隊長余純安、新秀魏莨哲代表出任務，昨天兩人前進...

UBA／搶小巨蛋門票！女六強複賽板橋燃戰火

113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽情人節後重燃戰火，公開女一級6強複賽15到20日率先登場，男8強複賽22日接棒，列...

TPBL／中信特攻星火計畫啟動 雙北30名球員教練參與

TPBL新北中信特攻隊於此賽季籌辦推出的「System Rising－星火計畫」，昨天於中國信託行政大樓籃球場展開第一梯...

東超／國王先發燃燒小宇宙、板凳得0分 萊恩：不常見的狀況

新北國王隊今天與馬尼拉電氣隊的晉級4強關鍵戰中，歷經二度延長苦戰，致勝功臣林書緯更打到賽後直接前往醫院縫合傷口的情況下，...

東超／林書緯濺血後爆氣 國王二度延長苦戰奪4強門票

新北國王隊今天在北市大天母體育館進行東超晉級關鍵戰，迎戰來訪的馬尼拉電氣隊，在贏球一方就能晉級4強的情況下，下半場一度雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。