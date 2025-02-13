TPBL／海神隊長出任務！聯手新秀指導國小籃球隊
高雄全家海神職業籃球隊連續第二年與遠雄文教公益基金會合作，由高雄全家海神隊隊長余純安、新秀魏莨哲代表出任務，昨天兩人前進南湖國小籃球隊，分享常用的籃球技巧與籃球生涯點滴，希望透過近距離互動培養籃球幼苗，勉勵同學踏實學習，勇敢追夢。
本季加盟海神隊的魏莨哲，將擅長的速度與切入技巧作為傳授主軸，以基礎上籃腳步教學再延伸變化，讓同學循序漸進學習反勾、歐洲步、拋投等進階技巧，余純安則從基礎投籃做延伸，透過動態投籃教學，幫助同學學習投籃技巧，結合遊戲互動讓同學們收穫滿滿。
活動尾聲的問答時間，同學們提問踴躍，魏莨哲提到小時候因課業不佳，不被允許打球，也因此奮發向上，為了籃球努力達成目標。余純安分享時間管理與規劃，更現場出考題請小球員分享短、中、長程計畫，小球員們的回覆讓現場笑聲不斷，盼在趣味互動中也能讓同學們有所啟發。
遠雄文教公益基金會落實聯合國發展目標的SDGs 4「確保有教無類、公平及高品質教育及提倡終身學習」，希望透過各類活動讓學生們廣泛探索並立定未來志向，協助孩童在成長的路上探索興趣，長期舉辦藝術人文、教育等多元活動，盼透過適性教育發展，觸發學習熱忱、驅動未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言