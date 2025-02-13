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UBA／搶小巨蛋門票！女六強複賽板橋燃戰火

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世新搶下最後一張晉級門票，教練林紀妏和球員們相擁慶祝。圖／大專體育總會提供
世新搶下最後一張晉級門票，教練林紀妏和球員們相擁慶祝。圖／大專體育總會提供

113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽情人節後重燃戰火，公開女一級6強複賽15到20日率先登場，男8強複賽22日接棒，列強將力拚下月底在台北小巨蛋登場的決賽入場券。

女一級6強複賽15到20日進行，今年賽事首度安排17日作為休兵日，挑戰5連霸的衛冕軍世新大學、中信學院、文化大學、台灣師大、美和科大和佛光大學將進行單循環賽事，爭取只有4張的小巨蛋門票。

今年女一級賽事戰況詭譎，世新雖是衛冕軍但主戰陣容多轉學到中信學院，預賽拚到最後一戰才搶下複賽門票，且是108學年改成6強複賽以來，首度預賽結束沒有全勝隊伍的一年，複賽戰況難料。

女一級複賽5場都將是躋身4強關鍵戰，大專體育總會與富邦人壽一起號召全台球迷進場應援或鎖定轉播；每天下午2點起連3場賽事將在4平台同步直播，電視看緯來精采台、網路看 LINE TODAY，中華電信MOD在愛爾達體育4台，複賽再加入Hami Video轉播，重播、單場好球也能訂閱大專體總YouTube頻道 SSUtv持續收看。

男一級8強複賽22日登場，22到25日在板橋體育館舉行，28日到3月2日移師新竹市立體育館舉行。

籃球

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