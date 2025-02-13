TPBL／中信特攻星火計畫啟動 雙北30名球員教練參與

TPBL新北中信特攻隊於此賽季籌辦推出的「System Rising－星火計畫」，昨天於中國信託行政大樓籃球場展開第一梯次課程，包含台北市的大直高中、育成高中、松山工農、金華國中；新北市的永和國中、竹林中學、正德國中、三重高工、中正國中、三多國中、安康高中、錦和高中（國中部）等，共計約30名教練及學生一同參與。

為提升台灣籃球的實力與未來性，中信特攻推出「System Rising－星火計畫」，建立基層教練提升系統，幫助基層教練和球員成長。「星火計畫」邀請塞爾維亞籍「游維察」（Jovica Ratkovic）擔任總教練，游維察持有國際籃球總會（FIBA）教練證照，並俱備歐洲男子籃球俱樂部教練、U14、U16歐洲女子籃球俱樂部教練及U16女子國家隊助教經驗。

游維察主導教材編纂、教學進度規劃等，並搭配助理教練劉韋辰，提供系統化訓練，提升基層教練的訓練觀念接軌國際，並幫助基層教練在指導年輕球員時，建立對團隊、空間的理解，養成解讀比賽的思考及應變能力，在關鍵時刻做出最有效的因應。

「星火計畫」有別於以往單點式講座，採分階段、長期深入教學，著重參與訓練計畫的教練實際操作，將所學知識轉化為實際運用的能力，並專注於團隊、系統、空間等觀念的提升，將其運用在日常賽訓中，幫助台灣籃球從基層開始改變。

「星火計畫」課程概要分為兩階段，第一階段：無球觀念，第二階段：快攻、全場防守觀念。昨天參與課程的許珍瑜任教於大直高中，也是現場唯一一位女性教練，她也不吝分享對於課程的收穫，「星火計畫是從基礎開始教起，這是我擔任教練時比較欠缺的一塊，想要學習更多基礎細節。今天收穫非常多，游維察教練分享許多觀念，以及怎麼幫球員打好基礎，尤其14、15歲的孩子，如果基礎沒有打好，再往上升之後，可能很多孩子不會有耐心再專注於這些基礎面。」

任教於安坑國小的鍾忻宸，在課堂上勤作筆記，也透露自己有去過不同的國家學習，所以對特攻的外籍教練，尤其歐洲體系的教學非常感興趣，「一直都有關注中信特攻，剛好特攻籌辦了『星火計畫』，就蠻想知道特攻對於青年運動員的教學上，如何幫助他們做抉擇。」

鍾忻宸也觀察到，游維察還蠻了解小朋友，因為小朋友與職業球員相比，在決策與動作細節上不會想這麼多，鍾教練提及：「游維察教練在教學時，有針對一些細節，例如把複雜的情境拆解成簡單的狀況來說明；以及教練要有怎麼樣的觀念去教學，他也有將一些像積極攻擊、侵略性等抽象的概念，用實際行動去教學呈現出來，對我的幫助很大，收穫也很多。」

一同參與課程的安康高中（國中部）學生，也積極交流今日收穫，「平常在學校裡比較多人一起練，今天教練會強調一些細節，像是腳步、跑位觀念等。」游維察在教學結束後，也分享：「教練和小球員都很專注參與課程，籃球在台灣是很熱門的運動，運動人口很多，所以教練要怎麼跟小球員做溝通，基礎訓練是很重要的一環，大家給的回饋都不錯，也很期待下次的課程。」