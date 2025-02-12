東超／先發燃燒小宇宙、板凳得0分 萊恩：不常見的狀況

新北國王隊今天與馬尼拉電氣隊的晉級4強關鍵戰中，歷經二度延長苦戰，致勝功臣林書緯更打到賽後直接前往醫院縫合傷口的情況下，最終以10分差距險勝對手，連續兩年闖進4強，不過對於國王今天得分全都集中在先發球員身上，板凳卻是一分未得，國王總教練萊恩直言不是一個常見的狀況。

國王、電氣勝隊就能晉級的情況下，國王面臨當家球星林書豪因傷缺陣的狀況，不過先發球員可以說是「燃燒小宇宙」，先發五虎上場時間都超過40分鐘，並且包辦全隊得分，板凳球員則是一分未得，奧帝一度打到腿抽筋仍堅持打完全程，林書緯則在第四節被撞破眉角，幫助球隊取勝後隨即前往醫院縫合。

對於今天板凳球員一分未得，球隊最終卻仍在二度延長賽拿下勝利，萊恩賽後直言，這不是一個常見的現象，「但大家都打得很拚，下半場我們自己挖了一個洞，但努力想辦法把它彌補過來，就跟去年冠軍賽一樣，今天大家都打得很努力，沒得分的人也想辦法在其他地方作出貢獻，不過這確實不是一個常見的狀況。」

談到林書緯第四節一度在防守時與對手頭部互撞濺血，但隨即回到場上並在關鍵時刻連續命中三分球，幫助球隊達成贏球任務後更是直接前往醫院縫合傷口，萊恩也開玩笑表示，「Joe（林書緯）可能想跟他哥哥一樣受傷然後戴著頭帶上場，下半場他犯了一些錯誤被換下來，但回到場上馬上做出貢獻，投進關鍵進球，帶領我們拿下勝利。」