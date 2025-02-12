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東超／林書緯濺血後爆氣 國王二度延長苦戰奪4強門票

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
東超新北國王對馬尼拉電氣，林書緯（右）和隊員打氣。記者邱德祥／攝影
東超新北國王對馬尼拉電氣，林書緯（右）和隊員打氣。記者邱德祥／攝影

新北國王隊今天在北市大天母體育館進行東超晉級關鍵戰，迎戰來訪的馬尼拉電氣隊，在贏球一方就能晉級4強的情況下，下半場一度雙位數落後的國王，在林書緯第四節濺血後「爆氣」外線連發，以及奧帝和桑尼在延長賽接連罰球命中，最終國王就在經歷二度延長後以106：96驚險勝出，連續兩年晉級東超4強賽。

在分組賽前5戰打完拿下3勝2敗的國王，今天分組賽最後一戰則是碰上2勝3敗的電氣，也是雙方本賽季首度碰頭，在贏球的一方就能晉級4強的情況下，國王當家球星林書豪卻因為大腿拉傷無法出賽，但首節在亞洲外援桑尼單節拿下12分領軍下，開賽後一度保持領先。

不過電氣今天也打得相當強勢，米切爾（Akil Mitchell）上半場就拿下10分、5籃板、5助攻的全能數據，加上里奧斯（Jansen Rios）在第二節倒數35秒投進三分球，幫助馬尼拉電氣在上半場打完保有2分領先。

易籃後國王不僅進攻出現當機狀況，防守上也有交代不清的問題，讓電氣打出一波13：2的攻勢，一口氣將比分差距擴大到13分，直到該節剩下2分27秒時，才由奧帝拋投得分終結超過3分鐘的得分乾旱期，但第三節打完電氣仍以67：57領先國王。

第四節初國王打出4：0開局，不過林書緯卻在防守時與對方頭撞頭後濺血倒地，讓場邊觀賽的哥哥林書豪也一度不滿起身抗議，儘管電氣隨後將差距再擴大到9分，但包紮後回到場上的林書緯隨即投進三分球止血。

比賽最後5分鐘國王靠著曼尼高兩罰追到4分差距，倒數3分33秒林書緯再投進一記超大號三分球，讓雙方回到1分差距，隨後國王靠著奧帝兩罰俱中下半場首度超前比分，但電氣隨即又拿下兩分要回領先，並在倒數1分20秒由霍奇（Clifford Hodge）投進關鍵跳投，取得3分領先，但第四節倒數13秒國王奧帝在對手防守下投進追平比數三分球，雙方也進入延長賽。

延長賽奧帝持續開砲完成「三分打」，但電氣趁著國王失誤追平比數，關鍵時刻桑尼與奧帝連續8罰命中，還迫使米切爾五犯離場，但延長賽倒數0.1秒里奧斯又投進追平比數三分球，將比賽帶入二度延長。

二度延長賽國王就未再讓勝利從眼前溜走，靠著林書緯的三分球與李愷諺的關鍵上籃，在倒數53秒取得6分領先，最終國王也以10分差距帶走勝利，連續兩年闖進到東超4強賽，也是首度有兩支台灣球隊攜手挺進到4強。

東超新北國王對馬尼拉電氣，新北國王球員在落後的情況下用全場包夾防守的戰術追回失分。記者邱德祥／攝影
東超新北國王對馬尼拉電氣，新北國王球員在落後的情況下用全場包夾防守的戰術追回失分。記者邱德祥／攝影

東超新北國王對馬尼拉電氣，國民黨副主席連勝文（中）興奮幫新北國王加油。記者邱德祥／攝影
東超新北國王對馬尼拉電氣，國民黨副主席連勝文（中）興奮幫新北國王加油。記者邱德祥／攝影

東超新北國王對馬尼拉電氣，新北國王球員曼尼高防守時撲倒對方球員身上。記者邱德祥／攝影
東超新北國王對馬尼拉電氣，新北國王球員曼尼高防守時撲倒對方球員身上。記者邱德祥／攝影

東超新北國王對馬尼拉電氣，林書緯一度額頭受傷。記者邱德祥／攝影
東超新北國王對馬尼拉電氣，林書緯一度額頭受傷。記者邱德祥／攝影

東超新北國王對馬尼拉電氣，新北國王球員獲勝後互相擁抱。記者邱德祥／攝影 邱德祥
東超新北國王對馬尼拉電氣，新北國王球員獲勝後互相擁抱。記者邱德祥／攝影 邱德祥

東超新北國王對馬尼拉電氣，新北國王球員曼尼高被馬尼拉電氣球員包夾。記者邱德祥／攝影
東超新北國王對馬尼拉電氣，新北國王球員曼尼高被馬尼拉電氣球員包夾。記者邱德祥／攝影

東超新北東超新北國王對馬尼拉電氣，林書豪未上場。記者邱德祥／攝影對
東超新北東超新北國王對馬尼拉電氣，林書豪未上場。記者邱德祥／攝影對

東超新北國王對馬尼拉電氣，新北國王球員曼尼高指著球和底線表示對方球員越線。記者邱德祥／攝影
東超新北國王對馬尼拉電氣，新北國王球員曼尼高指著球和底線表示對方球員越線。記者邱德祥／攝影

東超新北國王對馬尼拉電氣，林書緯跳投。記者邱德祥／攝影
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