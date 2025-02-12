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亞洲盃／陳盈駿缺陣林庭謙代班 阿巴西喊話想贏菲律賓
亞洲盃資格賽第三階段，中華隊將在20日主場出戰菲律賓、23日作客香港主場，不過中華隊主控陳盈駿因傷退賽，控球工作勢必要由其他球員分擔責任，林庭謙直言經過前兩階段賽事，團隊默契已經變得更好，上次作客菲律賓主場未參賽的阿巴西也表示，期待能拿下這場勝利。
中華隊去年2月作客菲律賓主場，以53分差距吞下敗仗，不過當時包括陳盈駿、林庭謙、阿巴西都未參賽，這次中華隊回到主場再戰菲律賓，儘管陳盈駿因傷退出，但林庭謙、阿巴西都將參賽，禁區也多了高柏鎧坐鎮，反觀菲律賓缺少主力長人索托（Kai Soto）。
林庭謙可能必須再度代班控球，他說：「這次雖然遇到一些傷病，但陣容也算整齊，而且大家變得更有默契，找到互相打球的感覺，目標當然還是全贏。」
去年展開旅日生涯的阿巴西，過去在B聯盟有與不少菲律賓國手交手的經驗，直言相當期待這次對決，「上次對菲律賓我沒有打，很期待對上他們，對他們的球員也不算太陌生，很想贏下這場比賽。」
談到這次中華隊少了陳盈駿，但仍有林庭謙、游艾喆、高錦瑋等人能控球，甚至自己也能幫忙帶球，阿巴西希望能補上空缺，讓陳盈駿好好養傷。
首次入選中華隊16人名單的雷蒙恩期待合作，阿巴西則說：「我有看他之前對中信特攻隊的比賽，他很積極，在場上就是百分之百想要贏球的氣勢，希望團隊能被他的氣勢感染，幫助球隊全力取勝。」
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