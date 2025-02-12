快訊

獨／高雄分屍公寓梯間留「3神秘箭頭」 疑凶嫌棄屍滴落血跡

創20人頭公司！易沛「第三方支付」涉洗錢逾5億 董事長50萬交保

護理師2個月少逾700人 害急診病患躺地板？衛福部否認揭2原因

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲盃／陳盈駿缺陣林庭謙代班 阿巴西喊話想贏菲律賓

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
阿巴西期待與菲律賓國家隊交手。記者林伯東／攝影
阿巴西期待與菲律賓國家隊交手。記者林伯東／攝影

亞洲盃資格賽第三階段，中華隊將在20日主場出戰菲律賓、23日作客香港主場，不過中華隊主控陳盈駿因傷退賽，控球工作勢必要由其他球員分擔責任，林庭謙直言經過前兩階段賽事，團隊默契已經變得更好，上次作客菲律賓主場未參賽的阿巴西也表示，期待能拿下這場勝利。

中華隊去年2月作客菲律賓主場，以53分差距吞下敗仗，不過當時包括陳盈駿、林庭謙、阿巴西都未參賽，這次中華隊回到主場再戰菲律賓，儘管陳盈駿因傷退出，但林庭謙、阿巴西都將參賽，禁區也多了高柏鎧坐鎮，反觀菲律賓缺少主力長人索托（Kai Soto）。

林庭謙（右）這次擔任副隊長，並可能要扛下控球工作。記者林伯東／攝影
林庭謙（右）這次擔任副隊長，並可能要扛下控球工作。記者林伯東／攝影

林庭謙可能必須再度代班控球，他說：「這次雖然遇到一些傷病，但陣容也算整齊，而且大家變得更有默契，找到互相打球的感覺，目標當然還是全贏。」

去年展開旅日生涯的阿巴西，過去在B聯盟有與不少菲律賓國手交手的經驗，直言相當期待這次對決，「上次對菲律賓我沒有打，很期待對上他們，對他們的球員也不算太陌生，很想贏下這場比賽。」

談到這次中華隊少了陳盈駿，但仍有林庭謙、游艾喆、高錦瑋等人能控球，甚至自己也能幫忙帶球，阿巴西希望能補上空缺，讓陳盈駿好好養傷。

首次入選中華隊16人名單的雷蒙恩期待合作，阿巴西則說：「我有看他之前對中信特攻隊的比賽，他很積極，在場上就是百分之百想要贏球的氣勢，希望團隊能被他的氣勢感染，幫助球隊全力取勝。」

籃球

延伸閱讀

亞洲盃／雷蒙恩首度入選以台灣為傲 爸爸要他好好享受

亞洲盃／中華隊20日主場迎戰菲律賓 將提供100萬贏球獎金

圖輯／FIBA亞洲盃資格賽第三階段最終16人出爐

HBL／陳盈駿激勵奏效 能仁退南湖拚4強還有生機

相關新聞

亞洲盃／雷蒙恩首度入選以台灣為傲 爸爸要他好好享受

亞洲盃資格賽第三階段中華男籃日前公布16人名單，台北台新戰神隊雷蒙恩是唯一首次入選的球員，他談到過去從不曾想過代表國家隊...

亞洲盃／陳盈駿缺陣林庭謙代班 阿巴西喊話想贏菲律賓

亞洲盃資格賽第三階段，中華隊將在20日主場出戰菲律賓、23日作客香港主場，不過中華隊主控陳盈駿因傷退賽，控球工作勢必要由...

亞洲盃／中華隊20日主場迎戰菲律賓 將提供100萬贏球獎金

2025亞洲盃資格賽第三階段賽事，中華隊20日將在主場出戰菲律賓，23日作客香港主場，中華隊今天舉行賽前記者會與誓師大會...

圖輯／FIBA亞洲盃資格賽第三階段最終16人出爐

2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，中華隊將於2月20日迎戰強敵菲律賓隊，下午舉行記者會由總教練圖齊領軍，...

TPBL／達爾也遭攻城獅「3Q」 各隊洋將補強進入倒數

TPBL在農曆年後開打了5場賽事後，因為亞洲盃資格賽第三階段賽程再度進入休兵期，賽事將於2月26日重啟，而各隊也把握住註...

東超／國王今晚迎晉級4強關鍵戰 林書豪確定因傷缺陣

新北國王今天將在北市大天母體育館進行東超晉級4強關鍵戰，迎戰馬尼拉電氣，不過國王球團在今天也宣布，近期因為大腿拉傷缺陣的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。