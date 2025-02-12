亞洲盃／雷蒙恩首度入選以台灣為傲 爸爸要他好好享受

亞洲盃資格賽第三階段中華男籃日前公布16人名單，台北台新戰神隊雷蒙恩是唯一首次入選的球員，他談到過去從不曾想過代表國家隊出賽，直到來到TPBL後才慢慢有這種想法，相當期待與阿巴西合作，並與隊長劉錚學習。

24歲的前職籃名將雷克斯之子雷蒙恩，去年參加TPBL選秀以狀元身分加入戰神，新秀賽季就展現絕佳拚戰精神，入選亞洲盃資格賽第三階段中華隊16人名單，有機會一圓國手夢。

雷蒙恩表示，在16人名單公布前就有聽說有機會入選，確定後感到相當開心，「當然多少還是有一點壓力，但不能有這樣的想法，就是好好享受，畢竟能夠入選對我就是很大的祝福，也希望能學到很多東西。」

雷蒙恩透露，小時候並沒有想過有一天能夠披上國家隊戰袍出賽，來到TPBL後才慢慢有這樣的想法，自己也很以身為台灣人為榮，「我跟爸爸說的時候，他就跟我說你就是台灣人，我就想說，對我就是台灣人，這讓我很驕傲，他也要我好好享受並持續學習。」

談到這次中華隊隊友，雷蒙恩最想與旅日的阿巴西合作，尤其去年看過他幾場比賽覺得他很強，中華隊隊長劉錚則是最想學習的對象，因為經驗真的很好。

中華隊首場比賽將對上強敵菲律賓，雷蒙恩透露，比較熟識的菲律賓球員是馬禮遜學校的學長、前T1聯盟亞外球員何喬丹（Jordan Heading），不過這次並未在菲律賓參賽名單中。