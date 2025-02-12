亞洲盃／中華隊20日迎戰菲律賓 將提供100萬贏球獎金

2025亞洲盃資格賽第三階段賽事，中華隊20日將在主場出戰菲律賓，23日作客香港主場，中華隊今天舉行賽前記者會與誓師大會，愛爾麗集團執行長劉怡萱擔任領隊，集團董事長常如山宣布，只要中華隊拿下對菲律賓之戰將頒發100萬元贏球獎金。

中華隊這次亞洲盃資格賽分組賽前兩階段1勝3敗，儘管已經無緣以分組前二直接晉級亞洲盃正賽，仍能爭奪分組第3名，透過6搶4外卡賽爭取最後4張亞洲盃正賽門票。

中華隊日前公布16人名單後也歷經傷病異動，包括陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖和林俊吉都傷退，分別由游艾喆、周桂羽、林信寬和陳佑瑋遞補，其中台北台新戰神隊雷蒙恩首度入選16人名單，正、副隊長分別由劉錚、林庭謙擔任。

對於這次將再度領軍出擊，劉錚表示，「很感激能夠再度參與中華隊，這對我來說是肯定和驕傲，我們必須保持對勝利的渴望，以及如何在四強比賽都保持防守強度，避免一節斷電的狀況發生。能夠堅持在中華隊這條路上，已經帶給我太多東西了，今天能繼續站在這邊，我會很珍惜這個機會。」

中華隊第三階段賽事至少要搶下一勝，尤其是對戰香港的勝利，更重要將是暫訂在3月18日至20日舉行的6搶4外卡賽，在CBA旅外球員該階段賽事可能無法歸隊的情況下，國內雙職籃球員將擔負起更大責任。

目前TPBL在3月19日仍有一場國王隊主場出戰海神隊的賽事，PLG無安排賽事；TPBL聯盟也表示，賽季開打前的賽程安排就曾詢問過中華籃球協會，對於球員入選中華隊和培訓也是全力支持，外卡賽日程是否與賽程撞期，將等賽程正式排定後再與球團溝通。