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圖輯／FIBA亞洲盃資格賽第三階段最終16人出爐

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，中華隊將於2月20日迎戰強敵菲律賓隊，下午舉行記者會由總教練圖齊領軍，帶領最終16人出席，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點，全隊齊心爭取亞洲盃門票。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，中華隊將於2月20日迎戰強敵菲律賓隊，下午舉行記者會由總教練圖齊領軍，帶領最終16人出席，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點，全隊齊心爭取亞洲盃門票。記者林伯東／攝影

2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，中華隊將於2月20日迎戰強敵菲律賓隊，下午舉行記者會由總教練圖齊領軍，帶領最終16人出席，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點，全隊齊心爭取亞洲盃門票。

中華隊第三階段將在主場遭遇菲律賓隊，並於2月23日前進香港踢館，要爭取分組第三名。由於適逢農曆新年，國手們為了備戰資格賽，已在2月10日展開集訓。旅外好手由劉錚領銜，林庭謙與效力日本B聯盟的阿巴西、游艾喆以及曾祥鈞也在16人名單中，將是總教練圖齊倚重的球隊重心，與菲律賓隊的對抗，也將成為賽事的最大亮點。

2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，新科PLG歷史得分王盧峻翔，將成為中華隊衝鋒的關鍵角色。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，新科PLG歷史得分王盧峻翔，將成為中華隊衝鋒的關鍵角色。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，中華隊將於2月20日迎戰強敵菲律賓隊，下午舉行記者會由總教練圖齊領軍，帶領最終16人出席，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點，全隊齊心爭取亞洲盃門票。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，中華隊將於2月20日迎戰強敵菲律賓隊，下午舉行記者會由總教練圖齊領軍，帶領最終16人出席，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點，全隊齊心爭取亞洲盃門票。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，新科PLG歷史得分王盧峻翔（中），將成為中華隊衝鋒的關鍵角色。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，新科PLG歷史得分王盧峻翔（中），將成為中華隊衝鋒的關鍵角色。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，中華隊將於2月20日迎戰強敵菲律賓隊，下午舉行記者會由總教練圖齊領軍，帶領最終16人出席，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點，全隊齊心爭取亞洲盃門票。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，中華隊將於2月20日迎戰強敵菲律賓隊，下午舉行記者會由總教練圖齊領軍，帶領最終16人出席，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點，全隊齊心爭取亞洲盃門票。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，下午舉行記者會由總教練圖齊（右二）領軍，帶領最終16人出席。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，下午舉行記者會由總教練圖齊（右二）領軍，帶領最終16人出席。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，下午舉行記者會由總教練圖齊（中）領軍，劉錚（左）、林庭謙（右）也在16人名單中。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，下午舉行記者會由總教練圖齊（中）領軍，劉錚（左）、林庭謙（右）也在16人名單中。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，中華隊將於2月20日迎戰強敵菲律賓隊，下午舉行記者會由總教練圖齊領軍，帶領最終16人出席，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點，全隊齊心爭取亞洲盃門票。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，中華隊將於2月20日迎戰強敵菲律賓隊，下午舉行記者會由總教練圖齊領軍，帶領最終16人出席，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點，全隊齊心爭取亞洲盃門票。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，下午舉行記者會，效力日本B聯盟的阿巴西也在16人名單中。記者林伯東／攝影
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，下午舉行記者會，效力日本B聯盟的阿巴西也在16人名單中。記者林伯東／攝影

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