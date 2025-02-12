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圖輯／FIBA亞洲盃資格賽第三階段最終16人出爐
2025FIBA亞洲盃資格賽第三階段賽事即將展開，中華隊將於2月20日迎戰強敵菲律賓隊，下午舉行記者會由總教練圖齊領軍，帶領最終16人出席，新秀雷蒙恩首次入選成為最大亮點，全隊齊心爭取亞洲盃門票。
中華隊第三階段將在主場遭遇菲律賓隊，並於2月23日前進香港踢館，要爭取分組第三名。由於適逢農曆新年，國手們為了備戰資格賽，已在2月10日展開集訓。旅外好手由劉錚領銜，林庭謙與效力日本B聯盟的阿巴西、游艾喆以及曾祥鈞也在16人名單中，將是總教練圖齊倚重的球隊重心，與菲律賓隊的對抗，也將成為賽事的最大亮點。
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