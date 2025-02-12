TPBL／達爾也遭攻城獅「3Q」 各隊洋將補強進入倒數

TPBL在農曆年後開打了5場賽事後，因為亞洲盃資格賽第三階段賽程再度進入休兵期，賽事將於2月26日重啟，而各隊也把握住註冊大限最後一個多月的時間進行戰力異動，其中戰績墊底的新竹御嵿攻城獅球團就在今天宣布與洋將達爾達成離隊協議。

戰績在聯盟敬陪末座的攻城獅，在農曆年節前新洋將努利加入後打出新氣象，在過去5場比賽拿下3勝後，戰績直追排名第6名的新北中信特攻，雙方目前僅剩下1.5場勝差，有望在下半季持續縮小差距。

而今天攻城獅球團也宣布與加盟後表現不如預期的小洋將達爾達成離隊共識，這也將讓攻城獅僅剩下努利、克拉、米克獅以及遭註銷的霍立飛四位洋將，預計將會繼續針對洋將陣容進行補強，今年TPBL也將於3月24日為註冊大限，也代表在這次亞洲盃資格賽休兵期復賽後，各隊將僅剩下最後1個月的時間調整洋將陣容。