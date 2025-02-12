快訊

亞洲新首富可能換他當！年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

東超／國王今晚迎晉級4強關鍵戰 林書豪確定因傷缺陣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國王東超搶4強關鍵戰，林書豪確定因傷缺席。 聯合報系資料照
國王東超搶4強關鍵戰，林書豪確定因傷缺席。 聯合報系資料照

新北國王今天將在北市大天母體育館進行東超晉級4強關鍵戰，迎戰馬尼拉電氣，不過國王球團在今天也宣布，近期因為大腿拉傷缺陣的當家球星林書豪，確定將因傷缺席今天賽事。

國王在東超前5場賽事打完後目前拿下3勝2敗，在分組另外3支球隊球隊都已經進行完分組賽賽程的情況下，國王今天與馬尼拉電氣一戰也將成為晉級關鍵戰，只要贏球就能確定晉級連兩年晉級到4強，也將與領航猿攜手寫下我國同時有兩隊闖進到東超4強賽的紀錄。

不過國王球團也在今天宣布，林書豪因大腿拉傷，經評估後，為確保球員健康狀況，將不出賽今日東超對戰馬尼拉電氣一戰，國王今天晉級關鍵戰勢必要有更多球團挺身而出補上林書豪缺口。

而林書豪今天晚間也預計將到場邊觀賽，並在賽事結束後飛往美國，參與美國時間14日登場的NBA全明星周新秀挑戰賽並執掌發展聯盟隊的兵符。

籃球

延伸閱讀

TPBL／林書豪缺陣、禁區被打爆 國王首戰雲豹一路挨打

NBA／明星賽周當教練 林書豪：重返灣區意義重大

NBA／重返灣區！林書豪出任新秀挑戰賽教練 透露興奮心情

NBA／林書豪重返勇士！明星賽周驚喜當教練

相關新聞

東超／國王今晚迎晉級4強關鍵戰 林書豪確定因傷缺陣

新北國王今天將在北市大天母體育館進行東超晉級4強關鍵戰，迎戰馬尼拉電氣，不過國王球團在今天也宣布，近期因為大腿拉傷缺陣的...

TPBL／達爾也遭攻城獅「3Q」 各隊洋將補強進入倒數

TPBL在農曆年後開打了5場賽事後，因為亞洲盃資格賽第三階段賽程再度進入休兵期，賽事將於2月26日重啟，而各隊也把握住註...

籃球／亞洲盃資格賽 陳盈駿、胡瓏貿和林秉聖因傷退出

男籃亞洲盃資格賽第三階段本月登場，中華隊20日晚上7點將在台北和平體育館主場迎戰菲律賓，上周16人名單出爐，今天中華籃協...

籃球／荷蘭、原住民混血小將 欣賞Kobe的自律

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟今天在北安國中進行U15第2組例行賽，新北市傳統強權光榮國中一日兩戰，取得1勝1負，...

PLG／獵鷹雙洋將發威 斷領航猿5連勝

桃園璞園領航猿已提前取得PLG季後賽門票，東超籃賽也打進4強，不過今天遭台南台鋼獵鷹隊狙擊，獵鷹雙洋將鉑金和飛雷神聯手轟...

TPBL／蔣淯安復出輸球 雲豹3分差賞夢想家3連敗

福爾摩沙夢想家今天迎接當家後衛蔣淯安回歸，但另名後場主力林俊吉又掛傷號，加上馬建豪錯過壓哨追平外線，讓主場的台啤永豐雲豹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。