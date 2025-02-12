東超／國王今晚迎晉級4強關鍵戰 林書豪確定因傷缺陣

新北國王今天將在北市大天母體育館進行東超晉級4強關鍵戰，迎戰馬尼拉電氣，不過國王球團在今天也宣布，近期因為大腿拉傷缺陣的當家球星林書豪，確定將因傷缺席今天賽事。

國王在東超前5場賽事打完後目前拿下3勝2敗，在分組另外3支球隊球隊都已經進行完分組賽賽程的情況下，國王今天與馬尼拉電氣一戰也將成為晉級關鍵戰，只要贏球就能確定晉級連兩年晉級到4強，也將與領航猿攜手寫下我國同時有兩隊闖進到東超4強賽的紀錄。

不過國王球團也在今天宣布，林書豪因大腿拉傷，經評估後，為確保球員健康狀況，將不出賽今日東超對戰馬尼拉電氣一戰，國王今天晉級關鍵戰勢必要有更多球團挺身而出補上林書豪缺口。

而林書豪今天晚間也預計將到場邊觀賽，並在賽事結束後飛往美國，參與美國時間14日登場的NBA全明星周新秀挑戰賽並執掌發展聯盟隊的兵符。