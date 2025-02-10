籃球／亞洲盃資格賽 陳盈駿、胡瓏貿和林秉聖因傷退出

男籃亞洲盃資格賽第三階段本月登場，中華隊20日晚上7點將在台北和平體育館主場迎戰菲律賓，上周16人名單出爐，今天中華籃協公告，原本名單中的陳盈駿、胡瓏貿和林秉聖因傷退出，總教練圖齊與教練團討論後，經過選訓會議通過，由游艾喆、周桂羽、林信寬取代。

中華籃球協會也提到，林俊吉和陳冠全分別是近日訓練及比賽時受傷，醫療團隊及總教練會另行評估。

近日從中國大陸回台的陳盈駿，傷勢雖經過積極復健並逐漸好轉，但經醫療團隊評估，腳踝目前仍無法承受此高強度比賽負荷，經與圖齊討論後，決定讓他專注於康復訓練，因此陳盈駿無法參加本階段比賽，總教練也表示理解。

胡瓏貿在上月18日對陣夢想家的比賽中左肩受傷，因此近期上場時間較少，由於左肩仍感不適，醫院檢查檢查報告顯示左肩狀況未見好轉，醫生建議他休息兩周；林秉聖因左手手掌腫脹及韌帶損傷，經醫療團隊評估後，目前無法達到比賽狀態，為確保傷勢完全恢復，決定讓林秉聖退出本階段比賽，專注於復健。

林俊吉是上周四訓練後，腳踝的舊傷復發，發炎、腫脹；陳冠全昨天對陣攻城獅的比賽中腳部受傷，今天前往醫院檢查與評估。

中華隊訂於今天到19日集訓，三位旅日球員阿巴西、曾祥鈞和游艾喆稍晚報到，陳冠全就醫，其餘12人今天準時集合開訓，12日前全員到齊。