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PLG／獵鷹雙洋將發威 斷領航猿5連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹洋將鉑金（右）攻下全場最高28分，助隊斷領航猿5連勝。圖／PLG提供
獵鷹洋將鉑金（右）攻下全場最高28分，助隊斷領航猿5連勝。圖／PLG提供

桃園璞園領航猿已提前取得PLG季後賽門票，東超籃賽也打進4強，不過今天遭台南台鋼獵鷹隊狙擊，獵鷹雙洋將鉑金和飛雷神聯手轟下54分，率隊以101：94斷領航猿5連勝。

兩隊今天比分膠著，領先都不超過兩位數，首節24：24戰平，半場結束領航猿也只取得53：49領先；第三節獵鷹在鉑金10分、飛雷神8分發揮下逆轉，不過73：69的優勢第四節在領航猿洋將伯朗飆進外線、盧峻翔進球後又也消弭。

拉鋸戰中獵鷹洋將飛雷神最後1分25秒飆進關鍵外線，獵鷹領先擴大到93：88，最後31秒外籍生蓋比切入暴扣更讓獵鷹領先擴大到95：89；領航猿雖有伯朗投進彈框進球的幸運三分彈，但飛雷神最後6罰都把握，最終獵鷹仍以101：94迎接主場連勝。

鉑金今天攻下全場最高28分外帶12籃板，10罰全中的飛雷神攻下26分、8助攻，谷毛唯嘉16分是本土最高；領航猿以伯朗28分、14籃板最高，瓊斯26分、10助攻，盧峻翔12分。

獵鷹後衛谷毛唯嘉（右）攻下本土最高的16分。圖／PLG提供
獵鷹後衛谷毛唯嘉（右）攻下本土最高的16分。圖／PLG提供
獵鷹飛雷神切入上籃，領航猿伯朗試圖封阻。圖／PLG提供
獵鷹飛雷神切入上籃，領航猿伯朗試圖封阻。圖／PLG提供

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