TPBL／蔣淯安復出輸球 雲豹3分差賞夢想家3連敗

福爾摩沙夢想家今天迎接當家後衛蔣淯安回歸，但另名後場主力林俊吉又掛傷號，加上馬建豪錯過壓哨追平外線，讓主場的台啤永豐雲豹以96：93奪下主場「背靠背」勝利，也賞給夢想家3連敗。

蔣淯安本季受膝傷影響，直到去年11月30日才迎接加盟夢想家首戰，當時對手正是雲豹，不料首戰就在第四節扭傷腳踝退場，一休就超過2個月，今天才迎接本季第2戰，替補出賽的他第一節雖沒表現，夢想家仍在馬建豪7分領軍下取得28：25領先，半場打完也維持3分優勢。

第三節夢想家單節僅10分進帳，讓雲豹反以67：60超前；第四節呈現拉鋸戰，夢想家有馬建豪單節飆進4記三分彈追上分數，雲豹也有洋將克羅馬14分分庭抗禮，高錦瑋最後27.6秒更飆進關鍵三分彈，讓雲豹領先擴大到95：91。

夢想家靠高柏鎧籃下進球先追近比分，克羅馬最後6秒2罰又僅1中，讓夢想家有追平比賽機會，但馬建豪錯過大空檔機會，讓雲豹驚險以3分差收下連勝。

高錦瑋今天前10次外線出手只進2球，重要時刻沒手軟，他感謝傳出助攻的洋將艾吉找到自己機會，「前面幾顆都沒進，還是告訴自己要把空檔抓下來，艾吉傳了非常重要的一球。」他全場攻下17分外帶9助攻，克羅馬33分、11籃板，艾吉20分、21籃板「雙20」，都是主場連勝功臣。

夢想家以馬建豪23分最高，但他檢討個人防守下半場有點失誤，「包括高錦瑋那顆三分球，過度協防。」他坦言輸掉比賽很可惜，不過明天就要去中華隊報到，要盡快把自己狀態調整好。

蔣淯安回歸出賽30分鐘，10投3中拿6分但有9助攻，回歸台灣籃壇的前NBA「選秀狀元」班尼特貢獻15分，高柏鎧17分、12籃板。