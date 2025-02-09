TPBL／戰神36歲洋將飆分 陳文宏封新隊友這外號

台北台新戰神農曆年前簽下具有法國國家隊資歷的36歲新洋將莫爾曼，新成員前天處女秀13投僅1中拿4分，今天第二戰找回準星，攻下全隊最高26分外帶13籃板，率戰神100：90擊敗新竹御嵿攻城獅，隊友陳文宏大讚新成員很願意幫隊友們製造空檔，還封給他「法國版大頭（蘇奕晉）」稱號。

陳文宏笑說，莫爾曼有些動作和技巧都很像「大頭」蘇奕晉，「傳球也像，大頭也有這樣說。」他讚新成員傳球意識強，且年紀長、資歷豐富，十分好相處，儘管講英文的口音有點重，場上溝通沒什麼問題，場下也很好相處，和麥卡倫在球場上時防守、溝通都會過很明確的指令。

莫爾曼上月中加入球隊，戰神總教練許皓程提到，前天莫爾曼「開箱」命中率雖不佳，但實力擺在那，「他處理球有很好的經驗，教我們球員如何打籃球。」他提到，不論莫爾曼或麥卡倫，場上都會第一時間和本土球員溝通、提點，比起教練團賽後提點效果更好，且兩人年紀雖長但身體調整狀況都不錯，比賽前會提早到球場熱身、練球後對身體的修復都是對本土球員很好的「身教」。