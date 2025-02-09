TPBL／腳踝骨折提前回歸 朱雲豪：想幫助球隊

一次練球意外扭到腳踝造成線性骨折，新竹御嵿攻城獅射手朱雲豪休息超過一個月，農曆年後復出，今天回歸第2戰面對台北台新戰神攻下8分，但球隊以90：100吞敗，挑戰3連勝失利。

朱雲豪透露，原本右腳踝的傷勢預計要3月才能歸隊，但恢復狀態不錯，「身體滿給力，骨頭有長回來，球隊戰績不理想，也想提早回來。」他直到農曆年後才歸隊練球，今天替補出賽15分鐘，4投3中攻下8分已是全隊本土次高。

開心從大傷後回歸，朱雲豪坦言右腳踝仍不到百分百痊癒，但想回來幫助球隊，「還是會不舒服，不過是能接受的疼痛範圍。」

不至於要吃止痛藥上陣，朱雲豪熱身、賽後恢復仍要花更多時間，目前場上進攻也會先以無球為主，持球攻擊待完全康復，重點是幫助球隊奪勝，防守上也需要再下功夫。

蕭順議今天攻下12分是全隊本土最高，他對進攻表現沒有太多著墨，主動提到防守端表現，「今天以守麥卡倫為主，表現沒很好，讓他有快大三元的表現。」戰神洋將麥卡倫今天繳出19分、8籃板、9助攻，和有「雙10」表現的莫爾曼都是致勝功臣。

攻城獅總教練威森今天一度換上全鋒線陣容，讓洋將努利打到控球，他透露原本就想嘗試這樣的陣容，今天剛好有機會，努利也有能力打到一號位，如此陣容下防守端有優勢，但進攻端還需要修正，之後也會看影片找出最大化優勢。