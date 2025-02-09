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TPBL／新洋將莫爾曼轟26分 戰神退攻城獅收主場連勝

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
戰神隊張耕淯壓哨上籃得手，助隊半場取53：48領先。圖／TPBL提供
戰神隊張耕淯壓哨上籃得手，助隊半場取53：48領先。圖／TPBL提供

農曆年前最後一場比賽敗給新竹御嵿攻城獅隊，台北台新戰神隊農曆年後首度交手馬上報仇，傷後回歸的麥卡倫和新洋將莫爾曼聯手攻下45分，助隊以100：90擊敗攻城獅，迎接年後主場2連勝。

第一節陳文宏在兩側底角都開火，助戰神打出20：14的開節攻勢，不過攻城獅有蕭順議單節9分發揮，聯盟單場得分紀錄保持人努利也有單節8分，加上讀秒階段助攻讓蔡宸綱投進壓哨三分彈，攻城獅首節打完反以30：28超前。

攻城獅第二節在拉鋸戰維持些微領先，但去年底右手第一掌指關節骨折的戰神洋將麥卡倫禁區連打進兩球，選秀「狀元」雷蒙恩強攻禁區也得手，張耕淯幾乎壓哨的切入上籃也破網，戰神拉出一波9：0的節末攻勢，上半場結束以53：48逆轉。

第三節戰神在麥卡倫和莫爾曼聯手下打出13：7攻勢，領先首度擴大到兩位數的66：55，洋將米勒節末外線再補刀，讓戰神帶著83：69領先進入第四節。

攻城獅第四節靠朱雲豪外線開火及洋將努利、米克獅發揮，一度將差距縮小到個位數，但戰神洋將米勒連罰帶投連拿分數、雷蒙恩「3分打」，戰神領先回到兩位數，最終戰神就以100：90收下年後主場2連勝。

第2場出賽的莫爾曼揮別處女秀13投僅1中低潮，今天攻下全隊最高26分外帶13籃板，麥卡倫19分、8籃板、9助攻，陳文宏和雷蒙恩也各有13分和11分發揮；攻城獅以努利30分最高，米克獅17分，攻下12分的蕭順議是攻城獅唯一得分兩位數的本土球員。

戰神隊第二節末打出9：0逆轉攻勢，板凳區開心慶祝。圖／TPBL提供
戰神隊第二節末打出9：0逆轉攻勢，板凳區開心慶祝。圖／TPBL提供
戰神隊新洋將莫爾曼（中）和隊友陳文宏場上交流。圖／TPBL提供
戰神隊新洋將莫爾曼（中）和隊友陳文宏場上交流。圖／TPBL提供

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