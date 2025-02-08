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PLG／首節就打趴鋼鐵人 獵鷹多點開花終止2連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹首節就打爆鋼鐵人終止近期2連敗。圖／PLG提供
獵鷹首節就打爆鋼鐵人終止近期2連敗。圖／PLG提供

在前一場比賽輸給台北富邦勇士後，戰績被追到僅剩1場勝差的聯盟第2名台南台剛獵鷹，今天在主場繼續迎戰墊底的高雄鋼鐵人，並在首節就將2連敗怨氣發洩在鋼鐵人身上，單節打出35：11攻勢，最終也以99：74輕取鋼鐵人，終止2連敗。

戰績排名第2名的獵鷹近期陷入困境，不僅無法縮小與龍頭領航猿的勝差，還被季後賽首輪潛在對手富邦勇士步步進逼，不過今天在主場碰上近期5連敗的鋼鐵人，獵鷹也把握住機會止敗。

今天首節獵鷹就呈現多點開花的攻勢，尤其是本土長人謝宗融單節砍進2顆三分球拿下10分外帶7籃板，一人得分就幾乎等同於鋼鐵人全隊，首節獵鷹上場8名球員就有7人有得分紀錄，並取得高達24分領先優勢。

而接下來兩節獵鷹也絲毫沒有給鋼鐵人翻盤的機會，甚至在第三節一度取得超過30分的領先優勢，讓獵鷹頻頻走馬換將，讓本季上場機會不多的張志豪、李允傑等新秀都獲得發揮空間，最終獵鷹也以25分差距大勝鋼鐵人，終止近期的2連敗。

張志豪 籃球 領航猿 高雄鋼鐵人

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