快訊

暗示台積電？美國喊對台晶片徵100%關稅 專家曝川普真正目的

TPBL／林書豪缺陣、禁區被打爆 國王首戰雲豹一路挨打

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹本季首度對戰國王以16分差距取勝。圖／TPBL提供
雲豹本季首度對戰國王以16分差距取勝。圖／TPBL提供

聯盟戰績龍頭新北國王今天在林書豪缺陣的情況下，本季首度對戰桃園台啤永豐雲豹，儘管首節雙方還一度拉鋸，但雲豹在掌控禁區優勢的情況下，今天全場抓下67個籃板，禁區得分也比國王整整高出22分，最終雲豹就以100：84終止2連敗，也拿下了兩隊本季首度交手的勝利。

雲豹農曆年前苦吞2連敗後，年後將迎接主場5連戰，而今天首場比賽對上戰績龍頭國王，兩隊在首節都出現慢熱的狀況，不過第二節雲豹在克羅馬領軍下突然發力，單節灌進30分，上半場打完也保持10分領先。

反觀國王今天在少了林書豪坐鎮的情況下，今天後三節雖然一路在後苦苦追趕，但卻始終無法壓過對手，比賽最後9分鐘國王在林書緯兩罰一中後一度追到8分差距，不過關鍵時刻雲豹林信寬與克羅馬攜手出擊再將領先擴大到雙位數，甚至在比賽最後6分鐘雲豹還拉出一波10：0的攻勢，將雙方差距擴大到20分，也讓兩隊紛紛換下主力球員，最終雲豹就以16分差距拿下對戰首勝。

雲豹今天以克羅馬攻下26分、8籃板、6助攻表現最佳，威廉斯則有23分、18籃板，林信寬17分、3抄截、2阻攻，至於國王強森與曼尼高皆拿下18分，替補上陣的簡祐哲則有11分演出。

對於暌違2個月後再度回到主場出賽，並且在本季首度對戰國王的比賽中取勝，林信寬說：「賽前就很興奮，太久沒有打主場，國王是聯盟第一的球隊不想輸，今天打到他們也知道他們戰績很好，但我們過年回來後變得不一樣。」

新北國王 林書豪 籃球 雲豹

延伸閱讀

NBA／明星賽周當教練 林書豪：重返灣區意義重大

NBA／重返灣區！林書豪出任新秀挑戰賽教練 透露興奮心情

NBA／林書豪重返勇士！明星賽周驚喜當教練

TPBL／林書豪東超傷退 確定大腿拉傷列每日觀察名單

相關新聞

TPBL／林書豪缺陣、禁區被打爆 國王首戰雲豹一路挨打

聯盟戰績龍頭新北國王今天在林書豪缺陣的情況下，本季首度對戰桃園台啤永豐雲豹，儘管首節雙方還一度拉鋸，但雲豹在掌控禁區優勢...

PLG／首節就打趴鋼鐵人 獵鷹多點開花終止2連敗

在前一場比賽輸給台北富邦勇士後，戰績被追到僅剩1場勝差的聯盟第2名台南台剛獵鷹，今天在主場繼續迎戰墊底的高雄鋼鐵人，並在...

TPBL／不到兩個月就歸隊 麥卡倫：自我修復能力很重要

去年底來台前三場比賽就幫助台北台新戰神拉出一波連勝的麥卡倫，在12月15日發生右手第一掌指關節骨折傷勢後，一度返美治療並...

TPBL／麥卡倫回歸還在找手感 戰神險勝特攻止二連敗

台北台新戰神在今天進行農曆年後首戰，並迎回返美治療歸隊的後衛麥卡倫，還進行新洋將莫爾曼開箱，不過面對來訪的新北中信特攻，...

籃球／林秉聖進場為戰神加油 手腕傷能否打中華隊未定

CBA旅外球員林秉聖今天前來台北和平籃球館觀賞TPBL賽事，交手的兩隊台北戰神與新北中信特攻也正好是他過去的前東家，對於...

TPBL／摩爾特里轉加盟海神 將與學弟克雷格攜手出擊 

TPBL高雄全家海神今天與本季曾效力PLG富邦勇士的美籍中鋒摩爾特里（Arnett Moultrie）完成簽約，34歲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。