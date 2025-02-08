TPBL／林書豪缺陣、禁區被打爆 國王首戰雲豹一路挨打

聯盟戰績龍頭新北國王今天在林書豪缺陣的情況下，本季首度對戰桃園台啤永豐雲豹，儘管首節雙方還一度拉鋸，但雲豹在掌控禁區優勢的情況下，今天全場抓下67個籃板，禁區得分也比國王整整高出22分，最終雲豹就以100：84終止2連敗，也拿下了兩隊本季首度交手的勝利。

雲豹農曆年前苦吞2連敗後，年後將迎接主場5連戰，而今天首場比賽對上戰績龍頭國王，兩隊在首節都出現慢熱的狀況，不過第二節雲豹在克羅馬領軍下突然發力，單節灌進30分，上半場打完也保持10分領先。

反觀國王今天在少了林書豪坐鎮的情況下，今天後三節雖然一路在後苦苦追趕，但卻始終無法壓過對手，比賽最後9分鐘國王在林書緯兩罰一中後一度追到8分差距，不過關鍵時刻雲豹林信寬與克羅馬攜手出擊再將領先擴大到雙位數，甚至在比賽最後6分鐘雲豹還拉出一波10：0的攻勢，將雙方差距擴大到20分，也讓兩隊紛紛換下主力球員，最終雲豹就以16分差距拿下對戰首勝。

雲豹今天以克羅馬攻下26分、8籃板、6助攻表現最佳，威廉斯則有23分、18籃板，林信寬17分、3抄截、2阻攻，至於國王強森與曼尼高皆拿下18分，替補上陣的簡祐哲則有11分演出。

對於暌違2個月後再度回到主場出賽，並且在本季首度對戰國王的比賽中取勝，林信寬說：「賽前就很興奮，太久沒有打主場，國王是聯盟第一的球隊不想輸，今天打到他們也知道他們戰績很好，但我們過年回來後變得不一樣。」