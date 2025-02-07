TPBL／不到兩個月就歸隊 麥卡倫：自我修復能力很重要

去年底來台前三場比賽就幫助台北台新戰神拉出一波連勝的麥卡倫，在12月15日發生右手第一掌指關節骨折傷勢後，一度返美治療並在今天再度披上戰神戰袍出賽，且再一次幫助球隊止敗，對於比預期的2至3個月養傷期還更快回到球隊，麥卡倫也笑著表示，自我修復能力很重要。

麥卡倫去年12月加盟戰神後表現亮眼，幫助開季戰績不佳的戰神拉出一波連勝之旅，不過之後卻在與夢想家之戰傷退，並在與球團討論後決定先返美治療，預計將休息2至3個月。

不過在戰神農曆年後的首場比賽，麥卡倫就提早歸隊，並在今天與特攻之戰拿下18分，不過三分球出手6次僅命中1球，還發生6次失誤，似乎仍在尋找比賽狀態。

戰神總教練許皓程表示，儘管麥卡倫今天在數據上對於球隊幫助不大，不過他扮演的是相當重要的精神領袖角色，且帶給球隊相當大的安定感，「他從手骨折到短時間內就要回到實戰，對他來講我們只有感激而已，畢竟這個傷勢算是嚴重，但他仍願意回來帶領球隊向下個目標邁進。」

對於能在短短2月月內就歸隊，遠超過球隊原本的預期，麥卡倫也笑稱「自我修復能力很重要」，但更重要的是球隊防護團隊與體能團隊的幫助，「很開心受傷兩個月後就回到球場，雖然個人表現上還有可以更努力的地方，但團隊今天打出不錯的防守。」

談到過去曾在歐洲聯賽交手過的莫爾曼成為新隊友，麥卡倫也直言球隊只要有良好的化學效應，相信今年就有機會衝擊總冠軍，許皓程在談到莫爾曼的表現時也說：「以數據上來講得分效率不是那麼理想，但在其他方面保護籃板和其他細項都不錯，這只是他第一場比賽，接下來愈來愈多比賽，他可以帶來不只數據上，而是在很多層面，尤其他的經驗能帶給年輕球員很大的幫助。」