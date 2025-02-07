TPBL／麥卡倫回歸還在找手感 戰神險勝特攻止二連敗

台北台新戰神在今天進行農曆年後首戰，並迎回返美治療歸隊的後衛麥卡倫，還進行新洋將莫爾曼開箱，不過面對來訪的新北中信特攻，兩隊卻打出一場低比分賽事，最終戰神就以72：69終止二連敗。

戰績排名第4名的戰神，在農曆年節休賽期間仍持續補強，包括簽下曾代表法國國家隊出賽的莫爾曼，並迎回去年加盟後就帶領球隊打出佳績，但因傷返美治療的麥卡倫，讓戰神在年後展現更為完整的戰力。

而今天在主場迎戰來訪的特攻，儘管戰神首節出現慢熱的狀況，單節僅有17分進帳，但第二節戰神也在麥卡倫領軍下逐漸進入比賽狀況，他單節個人進帳10分，一度幫助戰神拉開到11分差距，不過特攻新洋將艾斯卡在中場休息前投進壓哨三分球，幫助特攻以個位數差距落後進入下半場。

第三節前3分半鐘特攻打出一波9：2的反擊，追到僅剩1分差距，第三節戰神也陷入無預警斷電的狀況，單節僅下12分，前三節打完反倒以2分差距落後特攻。

第四節初特攻一度取得3分領先，不過戰神艾力克、麥卡倫、錢肯尼領軍打出一波7：0反撲，在比賽最後7分鐘時反取得4分領先，但接下來兩段卻陷入尷尬的得分乾旱期，直到比賽最後34秒，雙方各僅再拿下4分。

倒數27秒特攻林韋翰打破僵局投進關鍵三分球，幫助特攻追到僅剩1分差距，而戰神雷蒙恩則是在對手的犯規戰術中兩罰俱中，雙方維持3分差距，但下一波進攻特攻林韋翰三分線外出手不進，但球遭戰神球員撥出場外，掌握最後一波進攻的特攻，謝亞軒在對手干擾下出手未能命中，最終戰神就以3分差距終止2連敗。

戰神今天以麥卡倫攻下18分最佳，但他三分球出手6次僅命中1球，還發生6次失誤，似乎仍在尋找比賽狀態，錢肯尼則是替補上陣拿下17分，至於特攻則以新洋將艾斯卡拿下19分、15籃板最佳。