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籃球／林秉聖進場為戰神加油 手腕傷能否打中華隊未定

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林秉聖進場為前東家戰神加油。記者劉肇育／攝影
林秉聖進場為前東家戰神加油。記者劉肇育／攝影

CBA旅外球員林秉聖今天前來台北和平籃球館觀賞TPBL賽事，交手的兩隊台北戰神與新北中信特攻也正好是他過去的前東家，對於日前入選亞洲盃資格賽第三階段中華隊16人名單，林秉聖透露由於目前左手腕仍有傷勢，是否能夠參賽仍需觀察。

上賽季幫助台北戰神闖進到T1聯盟總冠軍賽的林秉聖，在賽季結束後也展開CBA旅外生涯效力浙江廣廈，而今天他也前來台北和平籃球館觀賞兩支前東家戰神與特攻的對戰，並透露昨天有跟戰神隊友一起吃飯也有來看練球。

談到CBA生涯的第一個賽季，林秉聖坦言有很多值得學習的地方，且浙江廣廈目前也居戰績龍頭，將有機會衝擊總冠軍；談到日前再度入選亞洲盃資格賽第三階段中華隊16人名單，林秉聖則指出目前由於左手腕仍有傷勢，過去一段時間也幾乎都是帶傷上陣，也利用過年期間好好養傷，至於是否能為中華隊效力仍有待觀望。

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