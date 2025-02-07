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TPBL／摩爾特里轉加盟海神 將與學弟克雷格攜手出擊 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神簽下前富邦勇士洋將摩爾特里。圖／高雄全家海神提供
海神簽下前富邦勇士洋將摩爾特里。圖／高雄全家海神提供

TPBL高雄全家海神今天與本季曾效力PLG富邦勇士的美籍中鋒摩爾特里（Arnett Moultrie）完成簽約，34歲的摩爾特里身高208公分，與海神洋將克雷格同樣來自密西西比州立大學（Mississippi State），機動性佳且善於擋拆配合，他的加盟將深化團隊戰力，下半季持續衝刺，往總冠軍目標邁進。

34歲的摩爾特里，曾效力NBA費城76人隊、NBA發展聯盟蘇瀑天空力量隊（Sioux Falls Skyforce）、德拉瓦87人隊（Delaware 87ers），在黎巴嫩、波多黎各、土耳其、南韓、伊朗、菲律賓、俄羅斯、艾沙尼亞等都有職業聯賽資歷。

摩爾特里近年則活躍於亞洲賽場，披過CBA北京控股、南京同曦、新疆廣匯戰袍，2022年轉戰台灣職籃，曾加入已解散的台中太陽，本季則為富邦勇士隊出賽8場，場均出賽28分鐘，場均11.4分、10籃板、1.3次助攻。

「很開心有機會加入高雄全家海神隊，我知道球隊主打快速球風、擋拆配合也是我所擅長的。」摩爾特里是克雷格大學學長，兩人相差一屆，雖未曾見面，但他一直持續關注母校動態，「我知道克雷格是位優秀球員，我也等不及和隊友會合，希望能幫助球隊拿下更多勝利，目標絕對是總冠軍。」

高雄全家海神隊執行長李偉誠表示，摩爾特里的加盟將為海神隊無論是洋將輪替或團隊整體戰力增添陣容深度與調度彈性。另一方面，右手骨裂的威勝復原進度良好，等待他康復回歸之際，團隊下半季將持續尋求突破，力拚佳績。

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