TPBL／傳賽事期間球迷非法下注 攻城獅：已回報檢警
TPBL新竹御嵿攻城獅球團在今天發出聲明，指出近日球團注意到有球迷在網路上反映，主場賽事期間有球迷疑似利用非法博弈網站進行下注，對此，攻城獅球團鄭重聲明，堅決反對任何形式的非法博弈行為，始終致力於營造公平健康的觀賽環境。
攻城獅球團指出，未來若現場發現類似情況，將立即通知球場警方介入處理。此外，本球團已回報新竹檢警單位，未來將全面加強調查。若有不實言論試圖抹黑球團，我們也將依法蒐證提告，以捍衛球隊名譽與賽事形象，「感謝所有支持我們的獅紫軍，期待大家共同維護純粹的比賽氛圍。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言