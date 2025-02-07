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TPBL／傳賽事期間球迷非法下注 攻城獅：已回報檢警

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
TPBL新竹御嵿攻城獅球團發聲明。 圖／攻城獅提供
TPBL新竹御嵿攻城獅球團發聲明。 圖／攻城獅提供

TPBL新竹御嵿攻城獅球團在今天發出聲明，指出近日球團注意到有球迷在網路上反映，主場賽事期間有球迷疑似利用非法博弈網站進行下注，對此，攻城獅球團鄭重聲明，堅決反對任何形式的非法博弈行為，始終致力於營造公平健康的觀賽環境。

攻城獅球團指出，未來若現場發現類似情況，將立即通知球場警方介入處理。此外，本球團已回報新竹檢警單位，未來將全面加強調查。若有不實言論試圖抹黑球團，我們也將依法蒐證提告，以捍衛球隊名譽與賽事形象，「感謝所有支持我們的獅紫軍，期待大家共同維護純粹的比賽氛圍。」

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