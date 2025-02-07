TPBL／艾夫伯加入新北國王 將作為BCL限定球員出賽

新北國王隊今天宣布，為迎接即將到來的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL），與經驗豐富的洋將艾夫伯簽約，作為BCL限定球員，強化球隊在國際賽的競爭力。

艾夫伯擁有豐富的國際賽經驗，曾效力多個國家的職業聯賽，在台灣籃壇也締造亮眼紀錄。他曾在2022-23年賽季效力於T1桃園永豐雲豹隊，以場均28.7分奪下得分王，展現驚人火力。隔年，他轉戰PLG新竹攻城獅隊，儘管已經40歲，仍維持高效表現，場均攻下23分，再度榮登得分王，展現穩定的得分能力。

新北國王總經理毛加恩說：「艾夫伯的出色表現讓國王留下深刻印象，他多元的進攻手段讓對手防不勝防，而豐富的經驗與領導能力，將成為球隊在BCL的關鍵戰力。他不僅能在比賽中提供穩定火力，更能在訓練中發揮領導作用，將自己的技術與比賽經驗傳承給隊友。相信在他的助力下，球隊能夠在國際賽上展現更強的競爭力。」

球團也期待艾夫伯的加盟能夠幫助國王在BCL取得突破，為球隊增添更多可能性。作為一名兼具終結能力與串聯團隊的球員，艾夫伯的到來無疑將提升球隊的整體進攻效率。