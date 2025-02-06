PLG／富邦勇士僅9人應戰險勝獵鷹 蔡文誠：氣勢不想輸

PLG戰績榜排名第2、3名的台南台鋼獵鷹與台北富邦勇士今天在成大體育館交手，富邦勇士也在本場比賽開箱新洋將柏德，儘管他在高效率的拿下22分後就在第四節初因傷退場，但僅以9人應戰的富邦勇士最終仍是以102：97擊敗獵鷹，將雙方勝差縮小到僅剩1場。

獵鷹與富邦勇士在今天賽前僅有2場勝差，在兩隊可能在季後賽首輪碰頭的情況下，雙方今天對決也是勢在必得，其中富邦勇士在農曆年節期間也找來新洋將柏德助拳，希望能緩解球隊近期的傷兵潮。

而首場比賽柏德也打出高效率表現，他在第四節剩下9分多鐘傷退前出手14次命中10球，拿下22分外帶3助攻、2阻攻，且不僅柏德表現搶眼，今天首節富邦勇士「蘭陽小跑車」賴廷恩也火力全開，個人單節進帳10分，幫助富邦勇士首節打完就攻下33分，並取得11分領先優勢。

不過接下來兩節獵鷹也展開猛烈反撲，尤其是鉑金在第三節個人單節灌進13分，加上該節結束前蓋比與谷毛唯嘉完成一次高難度的空中接力爆扣，幫助獵鷹在第三節打完追到僅剩2分差距。

第四節開打後不久，富邦勇士柏德就疑似拉傷退場，獵鷹也把握機會持續追近比分，甚至靠著比賽階段連連製造富邦勇士失誤完成抄截快攻，在倒數24秒追到2分差距，不過關鍵時刻富邦勇士老將蔡文誠挺身而出，在沃特斯罰球不進的情況下抓下關鍵籃板並迫使獵鷹犯規，最終他更是兩罰俱中，幫助富邦勇士以5分差距帶走勝利。

富邦勇士今天在僅以9人應戰的情況下，由傷退的柏德攻下22分最佳，威希則有21分、11籃板，至於獵鷹則以飛雷神拿下24分最佳，富邦勇士在今天贏球後也將與獵鷹的勝差縮小到僅剩1場，而緊接著他們也將休兵長達1個月，並在3月8日再度作客獵鷹主場。

談到今年季後賽首輪可能與獵鷹交手，蔡文誠坦言，球隊本季對戰獵鷹屈居劣勢，但拿下這一勝對於他們很重要，「畢竟氣勢也不想輸，也不想讓他們繼續往上爬，不然對戰過程他們信心會比我們高，變成不怕我們，我們在例行賽就要讓他們知道我們是很強，不是隨便可以打贏。」