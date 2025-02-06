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HBL／二樓投籃影片爆紅 南湖射手再秀苦練成果

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
南湖射手蔡學墉（右）投進6記三分彈，助隊奪下男甲級8強首勝。記者許正宏／攝影
南湖射手蔡學墉（右）投進6記三分彈，助隊奪下男甲級8強首勝。記者許正宏／攝影

南湖高中三年級射手蔡學墉一段「二樓投籃」連進7球的影片最近在社群爆紅，今天113學年HBL男甲級8強賽他再展現射手本色，面對東泰高中轟下6記三分球在內的20分，助隊以81：70拿下勝利，8強賽第2天總算迎接相隔千日的8強賽勝場。

南湖108學年奪下第6名後就退出8強行列，今年重返列強之林，昨天碰衛冕軍南山高中只以2分差吞敗，今天碰上學年季軍東泰高中首節就取得26：17領先，第四節更頂住東泰的反撲，攻下全場最高分的蔡學墉笑說：「屏東（複賽）輸他們，今天報仇。」

崇倫國中時期就以投籃漸長，蔡學墉進入南湖後因出手點太低改變投籃動作，「練很久，連罰球都會麵包，慢慢修正，大概練快半年。」他透露剛改動作時，比賽時還不太敢用，經不斷苦練才找回信心，不過日前練球後在體育館二樓連進7球是「運氣比較好」；這段影片已有超過7萬人按讚、破5千分享。

重回南湖教練團的教練王浩森提到，身高185公分的蔡學墉跑動、個人技術沒特別出色，但「很敢投」，肯認真防守、卡位，是「硬漢」型球員，現在給他的任務就是外圍開火。

8強第二天迎接久違的男甲級8強勝場，王浩森說：「他們很渴望證明自己，很珍惜踏上這舞台。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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南湖射手蔡學墉（右）投進6記三分彈，助隊奪下男甲級8強首勝。記者許正宏／攝影
南湖射手蔡學墉（右）投進6記三分彈，助隊奪下男甲級8強首勝。記者許正宏／攝影
南湖暌違4年重返HBL男甲級8強，今天擊敗東泰高中後全隊開心慶祝。記者許正宏／攝影
南湖暌違4年重返HBL男甲級8強，今天擊敗東泰高中後全隊開心慶祝。記者許正宏／攝影

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