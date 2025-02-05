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東超籃賽／晉級4強不是終點 領航猿目標單季3冠
桃園璞園領航猿今天在桃園巨蛋以87：61大勝香港東方，首度參加東亞超級聯賽（EASL）就搶進4強，教練卡米諾斯和球員盧峻翔及李家慷都強調不會因此滿足，李家慷更喊出「3冠」目標，希望將PLG、東超和亞冠賽金盃一起集滿。
首度參加東超的領航猿，頭3場奪勝後連續2場不敵去年日本B聯盟冠軍廣島蜻蜓隊，不過靠今天分組最終戰擊敗香港東方，搶下分組第2，下月將飛到澳門參與東超4強決賽。
領航猿教練卡米諾斯先感謝今天進場的球迷，一起營造出熱鬧的主場氛圍，接著一一點名包括南山高中、松山高中、光復高中、國立體大、政治大學等學校，感謝每位基層教練帶出好球員，才造就領航猿今天的比賽和勝利。
領航猿當家球星盧峻翔今天火力全開，第一節就轟下11分、全場33分，獲得球迷「MVP 」歡呼，卡米諾斯也笑說，希望下月到澳門「沒人能守住盧峻翔」，不過球隊仍有進步空間，接續會先專注周日PLG出戰台南台鋼獵鷹的比賽，再為東超做準備。
盧峻翔提到，生涯還沒拿過冠軍，今年是突破的最佳機會；李家慷也說，打下今天的重要勝利還不是終點，回去會檢討，為後續比賽繼續努力，「雙冠（PLG和東超）、亞冠盃冠軍，這是我們的目標。」
亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽將於下月開打，領航猿和新北國王成台灣代表，將和另外6支隊伍爭取唯二的亞洲籃球冠軍聯賽會內賽參賽資格。。
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