東超籃賽／冠軍獎金100萬美金！盧峻翔得知嗨喊這英文

首度挑戰東亞超級聯賽（EASL）的桃園璞園領航猿，今天在面對香港東方的晉級4強關鍵戰寫下87：61大勝，轟下33分的當家球星盧峻翔強調，要為下月在澳門舉行的決賽最好準備，希望爭取生涯從沒拿過的冠軍榮耀。

第一節就攻下11分的盧峻翔提到，今天比賽對球隊非常重要，「一開始我們都做了很好的團隊幫忙，二、三節沒像以前遇到太多亂流，穩定把比賽完成。到澳門更不能鬆懈，四強會有更高強度、更多分析，這段時間要做好準備。」

盧峻翔坦言，球員生涯中從沒捧過金盃，今年不論是PLG或是東超都很有機會，當然會想盡力爭取；東超的高額獎金也是額外動力，聽聞冠軍隊伍可獲得100萬美金獎金，積極加強英文的盧峻翔搞笑的手放胸口，接著揮舞手臂、用英文大喊「excited（興奮）」，逗笑一票媒體。

今天三分球13投5中的盧峻翔也提到，農曆年前PLG的例行賽中，個人狀況和投籃手感都不是很好，儘管上月碰台南台鋼獵鷹的比賽成為PLG「三分球王」，但個人覺得以自己狀況不能勝任這項頭銜，過年期間有特別約束自己、維持體能，練完球後再加強投籃，也感謝教練陪自己加練和撿球。

已經在PLG和東超證明身手，入選亞洲盃資格賽第三階段國手的盧峻翔也希望在國際賽有好表現，「對中華隊一直很期待，一直在國際賽沒有好表現，希望提升自己，國際賽站穩腳步。」他透露過去曾有旅外夢想，但條件不算好，今年透過東超很不同國家隊伍交手，對自己有很大幫助，希望接續不論東超或亞洲盃資格賽都能有穩定發揮。